ראש הממשלה נתניהו ומקבילו ההודי נרנדרה מודי סיכמו היום (חמישי) את ביקורו הקצר של מודי בחתימה על הסכמים משותפים והצהרות חמות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי ״זהו ביקור מדהים וסיום מדהים לביקור כה קצר, אך כה יעיל ומרגש.

אני חושב שלא נותרה עין יבשה בישראל אחרי ההצהרה המרגשת שלך בכנסת אתמול. אני יכול לומר לכם שמאז הייתה לנו את ההזדמנות לא רק להסתכל פנימה לתוך הלבבות שלנו, אלא גם להסתכל אל תוך המוחות המבריקים שיש לנו בשתי המדינות שלנו."

נתניהו תיאר כי "ראינו מיצג של חדשנות ששובר את גבולות הדמיון. שוחחנו על שיתוף הפעולה עם האנשים המוכשרים של הודו יחד עם אנשינו, ואנחנו עובדים על תוכניות ממשיות.

אתן לכם שתי דוגמאות:

מדברים למשל על דיוק בחקלאות. כלומר, לא משקים שדה באופן ממוצע, אלא מתמקדים בחלק מסוים, או בצמח מסוים. ובכן, למה לא ניתן 'להשקות' את מוחו של סטודנט מסוים?

כשמדברים על דיוק בחינוך, יש לנו תוכנות ובינה מלאכותית שיכולות להגיע לכל בן או בת, כדי שיעזרו להם לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם. המגבלות שהיו בעבר כבר לא מגבילות אותנו, העתיד שייך לאלו שתופסים אותו. העתיד שייך לאלה שמחדשים, וישראל והודו נחושות לחדש.

אנחנו שתי ציוויליזציות עתיקות שגאות בעברנו, אך נחושות לתפוס את העתיד ואנחנו יכולים לעשות זאת טוב יותר ביחד", הבטיח ראש הממשלה.

"החלטנו לקיים פגישת G2G בהודו ברגע שנוכל לארגן זאת. נרצה לקחת את שרי הממשלה שנמצאים כאן. אני חייב להעיר, ידידי נרנדרה, יש לך ממשלה יעילה להפליא. מה שאתה יכול לעשות עם שר אחד ושגריר אחד... זה נותן לי רעיונות, אני לא רוצה שתדאגו לגבי זה, אז אל תדאגו לגבי זה.

אבל למעשה, אנו יודעים שהמפגש בין המוחות והלבבות שהיה לנו כאן יימשך גם ב-G2G המדהים הזה, שהיה צריך לקרות מזמן ויצור תמריץ גדול עוד יותר ליתרונות העצומים שאנו יכולים להביא זה לזה, ואני חושב לאנושות כולה."

בנימה אישית, הודה נתניהו למודי על האוכל שאכל בדייט הראשון עם אשתו שרה...

"ולסיום, אני חייב לומר בסוף הביקור הזה שאני חייב להודו חוב אישי גדול. אני לא יודע אם סיפרתי לך נרנדרה, אבל כשפגשתי את שרה בפעם הראשונה, אני חושב שהדייט הראשון או השני שלנו היה במסעדה הודית בתל אביב. זו הייתה רינה פושקרנה. ואני חייב לומר לך - קודם כל האוכל היה מדהים, וזו הייתה הפעם הראשונה ששרה נחשפה אליו. אז זה היה דייט ראשון נהדר. לא רק האוכל – גם הדייט היה מצוין. אז ברור שאני אסיר תודה לך, וכך גם ילדיי.

אני רוצה לומר לך שהידידות האישית שלנו והן הידידות בין הממשלות והעמים שלנו מורגשת מאוד - ומהלב. ומי ייתן וזה יימשך, ישגשג ויתחזק כפי שאני בטוח שיקרה כתוצאה מהביקור הזה. תודה לך נרנדרה, ותודה לכולכם״.