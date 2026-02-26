כיכר השבת
הביקור המרגש של ראש ממשלת הודו ביד ושם | תיעוד מהטקס שערך מודי

ראש ממשלת הודו שהגיע לביקור קצר בישראל - אך משמעותי מאוד מבחינת ישראל, התקבל בכבוד רב והבוקר הוא הגיע לזכור את הזוועה שעבר העם היהודי בשואה | צפו בטקס המרגש ביד ושם, יחד עם ראש הממשלה נתניהו (חדשות בארץ)

הביקור ביד ושם
הביקור ביד ושם| צילום: צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ
הביקור ביד ושם (צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ)

ראש הממשלה ביקר לפני זמן קצר (חמישי) יחד עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי ב״יד ושם״.

בפתח הביקור, שני המנהיגים ערכו סיור ב״היכל השמות״, במהלכו ראש הממשלה נתניהו הראה לראש הממשלה מודי את שמותיהם של קרובי משפחתה של רעייתו שרה שנספו בשואה.

לאחר מכן נערך טקס זיכרון, במסגרתו ראש ממשלת הודו הניח זר ואבן להנצחת קורבנות השואה.

בלשכת ראש הממשלה מסרו אתמול עם נחיתות של מודי בישראל כי "ראש הממשלה נתניהו וראש הממשלה מודי מקיימים קשר אישי קרוב, והחברות העמוקה וארוכת שנים ביניהם מקרינה בעוצמה על היחסים בין המדינות".

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו קיבלו את פניו של ראש ממשלת הודו בטקס חגיגי בנתב"ג, ולאחריו תתקיים פגישה אישית בין המנהיגים.

עם נחיתתו, אמר נתניהו למודי: "נהדר שאתה פה, יש לנו הרבה על מה לדבר".

הביקור ביד ושם (צילום: מעיין טואף/ לע״מ)
הביקור ביד ושם (צילום: מעיין טואף/ לע״מ)
הביקור ביד ושם (צילום: מעיין טואף/ לע״מ)
הביקור ביד ושם (צילום: מעיין טואף/ לע״מ)

