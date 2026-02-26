ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר לפני זמן קצר (חמישי) יחד עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי ב״יד ושם״.

בפתח הביקור, שני המנהיגים ערכו סיור ב״היכל השמות״, במהלכו ראש הממשלה נתניהו הראה לראש הממשלה מודי את שמותיהם של קרובי משפחתה של רעייתו שרה שנספו בשואה.

לאחר מכן נערך טקס זיכרון, במסגרתו ראש ממשלת הודו הניח זר ואבן להנצחת קורבנות השואה.

בלשכת ראש הממשלה מסרו אתמול עם נחיתות של מודי בישראל כי "ראש הממשלה נתניהו וראש הממשלה מודי מקיימים קשר אישי קרוב, והחברות העמוקה וארוכת שנים ביניהם מקרינה בעוצמה על היחסים בין המדינות".

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו קיבלו את פניו של ראש ממשלת הודו בטקס חגיגי בנתב"ג, ולאחריו תתקיים פגישה אישית בין המנהיגים.

עם נחיתתו, אמר נתניהו למודי: "נהדר שאתה פה, יש לנו הרבה על מה לדבר".