"מה זה?! נראה לך הגיוני?! אין לך מה להסביר לי, לא דבר כזה, לא בחיי אדם! זה לא יכול להיות! אלה הילדים שלך!"

את האמירות הללו השמיעו שוטרי משטרת ישראל לאימא מנתיבות, לאחר שבתא המטען ברכב שבו נהגה נמצאו שני צעירים.

זה קרה בכביש 25, במסגרת בדיקה שגרתית שערכו שוטרי משטרת התנועה הארצית (ימת"א נגב) לאחד הרכבים שנסעו בכביש.

במהלך הבדיקה התגלו ברכב ליקויי בטיחות ונמצא כי הרכב לא עבר טסט. אבל זה היה רק ההתחלה.

בשלב מסוים גילו השוטרים לפתע, למרבה התדהמה, כי שני צעירים בני פחות מ-18 נמצאים בתוך תא המטען. הרכב עצמו היה עמוס בנוסעים בני משפחה.

"המומים למראה עיניהם", נמסר מהמשטרה הערב (בביעי), "השוטרים עיכבו את הנהגת (בת 39 מנתיבות) והיא קיבלה בו במקום זימון לדיון בבית משפט השלום לתעבורה בבאר שבע, בין היתר, בגין נהיגה בקלות ראש. הרכב הורד מהכביש".

בתיעוד מרגעי המעצר, שצולם במצלמת הגוף של אחד שוטרים, נראים שני הצעירים יוצאים מתא המטען. שניהם לבושים בגדי שחור לבן ונראים בחזות חרדית, וציציות מתבדרות מחולצתם.

המשטרה מסרה הערב, עם פרסום התיעוד והאירוע: "כל מי שיסכן את משתמשי הדרך, כל מי שיגרום לסכנה ממשית בכבישים, יפגוש את משטרת ישראל! אגף התנועה יבוא חשבון עם כל עבריין תנועה שמהווה סכנה בדרכים.

"בימים אלה ובמסגרת המלחמה העיקשת לבלימת הקטל בכבישים. מתקיים מבצע משותף של אגף התנועה והרלב"ד- מבצע מחויבים לחיים: תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים - במסגרתה נוספו ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל".