כיכר השבת
עובד הניקיון העירוני ניגש לפנות את הפח - הוא נותר בהלם ממה שגילה בפנים

עובד ניקיון בפניקס אריזונה הופתע כשניגש לפנות פח אשפה עירוני לתוך משאית האשפה | המשטרה שכבר הייתה בחיפושים נחלצה לעזרתו (בעולם)

תיעוד התקרית
תיעוד התקרית| צילום: צילום: מצלמות ניידת משטרה
תיעוד התקרית (צילום: מצלמות ניידת משטרה)

עובד פינוי אשפה בפניקס גילה את המבוקש המכונה אוסקר "הנרגן" רגע לפני ריקון המכל למשאית. עצרה את החשוד שהיה במעקב מזה מספר ימים בגין עבירות רכוש.

​משטרת אריזונה עצרה אתמול בשעות הבוקר חשוד שהיה בבריחה מזה מספר ימים, לאחר שנמצא מסתתר בתוך פח אשפה בפרברי העיר פניקס. החשוד, שזכה בפי רשויות האכיפה לכינוי אוסקר "הנרגן", נעצר בגין סדרת עבירות רכוש והפרת תנאי שחרור קודמים, זאת בתום מצוד ממושך שנערך אחריו באזור.

​הגילוי התרחש כאשר עובד פינוי אשפה מקומי הגיע לאסוף מכל המוצב בפתח אחד הבתים. העובד הבחין בתנועה חריגה מתחת למכסה הפח וחשש כי מדובר בחיות בר, אולם כאשר פתח את המכל גילה את החשוד כשהוא מסתתר בתוכו.

​צוותי משטרה שהוזעקו למקום על ידי העובד כיתרו את האזור וביצעו את המעצר ללא התנגדות נוספת מצד החשוד. לפי דיווחי המשטרה, המבוקש ניסה לנצל את מועד איסוף האשפה כדי לחמוק מעיני השוטרים שסרקו את הרחובות הסמוכים.

​עובד פינוי האשפה סיפר לאחר האירוע כי ראה את המכסה זז וחשב שמדובר בדוב, ולא ציפה לראות שם בן אדם שמסתכל עליו. מפקד המשטרה המקומי התייחס לנסיבות התפיסה וציין כי זהו סיום הולם למרדף שהיה "מלוכלך" מההתחלה.

​החשוד הועבר למתקן מעצר במחוז ומעצרו הוארך לצורך המשך חקירת מעשי השוד המיוחסים לו. הרשויות ציינו כי ערנותו של עובד התברואה מנעה את המשך הימלטותו של המבוקש אל מחוץ לגבולות העיר.

