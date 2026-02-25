פיתון מפלס דרך בשיטפונות בבאלי - צילום: רשתות חברתיות פיתון מפלס דרך בשיטפונות בבאלי | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:15 פיתון מפלס דרך בשיטפונות בבאלי ( צילום: רשתות חברתיות )

גן העדן הטרופי של באלי הפך בימים האחרונים לזירת הישרדות דרמטית, כאשר שיטפונות פתאומיים הפכו את הרחובות השוקקים לנהרות גועשים. תיירים אוסטרלים, שהגיעו לחופשה חלומית, מצאו את עצמם מפונים מבתי המלון בלב אזורי התיירות כשהם ישובים על סירות גומי, בעוד מי השיטפונות מגיעים עד גובה הברכיים.

הדרמה הגיעה לשיאה כאשר לצד המים הגואים, החלו להופיע "אורחים" לא קרואים ברחובות המוצפים. נחשי ענק תועדו כשהם שוחים במורד הרחובות בבאלי. בבניין דירות באזור קפאון נשמעו צרחות מהמרפסות כאשר המקומיים צפו בנחש ענק מתפתל במים העכורים שהפכו את הכבישים לאגמים מאולתרים. בסרטון אחר שהופץ ברשתות החברתיות, נראה נחש נוסף מחליק ברחובות הרטובים של לגיאן, בזמן שרוכבי אופנוע מנסים לעקוף אותו בזהירות. לאחר 24 שעות של גשם זלעפות בלתי פוסק, מפלס המים בדרום-מערב באלי הגיע לגובה של כ-70 סנטימטרים. צוותי מלונות באזור לגיאן נראו כשהם מעבירים אורחים ואת המזוודות שלהם על גבי סירות גומי קטנות כדי לחלצם מהמצור הרטוב.

השיטפונות בבאלי - צילום: רשתות חברתיות השיטפונות בבאלי | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:13 השיטפונות בבאלי ( צילום: רשתות חברתיות )

הרשויות באינדונזיה, שנמצאת כעת בעיצומה של עונת המונסון, פרסמו אזהרת מזג אוויר קיצוני לאזורי קוטה ודנפסאר, והפצירו בתושבים ובתיירים להישאר עירניים במיוחד.

השיטפונות לא עצרו רק ברחובות; הכאוס הגיע גם לשמיים. שני טיסות בינלאומיות שהיו בדרכן לנמל התעופה של באלי נאלצו לשנות מסלול, ושלוש טיסות נוספות עוכבו. בסך הכל, כ-350 בני אדם נאלצו לחפש מחסה זמני בשל עליית המפלס.

האירועים הנוכחיים מעוררים זיכרונות קשים באי: בחודש ספטמבר האחרון, שיטפונות בזק בבאלי גבו את חייהם של לפחות 18 בני אדם והותירו ארבעה נעדרים, השיטפון הקשה ביותר באי מזה עשור.