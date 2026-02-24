האם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יוציא את צבאו למלחמה כמפקד העליון במהלך נאום מצב האומה, הלילה בשעה 4:00 לפנות בוקר? זו לפחות התיאוריה שפרסם אהרון דייויד מילר, לשעבר בכיר במחלקת המדינה האמריקנית.

למרות שמדובר רק בתיאוריה שאינה מבוססת על דיווח מהימן, בימים בהם הנסתר רב על הגלוי בנושא טראמפ-איראן, גם הסיפור הזה שווה התייחסות.

לדבריו, הרעיון מתבסס על התנהלותו של מזכיר המדינה מרקו רוביו, שצפוי לתדרך הערב את הקונגרס בתמונת המצב מול איראן - שעות בלבד לפני שהנשיא נואם את נאום מצב האומה.

לדבריו, גם העובדה שמזכיר המדינה דחה במפתיע את נסיעתו ליום שני הקרוב, מוכיחה כי אי-אלו דברים מתרחשים מתחת לפני השטח.

מילר ביסס את התיאוריה שלו על אישיותו יוצאת הדופן של טראמפ:

"אף נשיא מעולם לא הכריז על תחילת סכסוך צבאי בנאום מצב האומה. למה שיעשו זאת?", כתב מילר, וסיכם: "זו סיבה לטראמפ לעשות זאת".

למרות הרעיון, כאמור - אחד מיני רבים המתפרסמים בימים אלו בנושא האיראני, אחרים טוענים כי ארה"ב לא תתקוף יממה לפני הפגישה המתוכננת בין הנציגים האמריקנים לשר החוץ האיראני ביום חמישי הקרוב בז'נבה.

יש לציין כי בדיווח שפרסם השבוע העיתונאי ברק רביד מטעם גורמים בבית הלבן, נמסר כי ארה"ב מציבה דד-ליין של 48 שעות להגשת טיוטת הצעה לפני הפגישה המתוכננת, כתנאי יסוד לקיום המשא ומתן.