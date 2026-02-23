כיכר השבת
רה"מ כינס דיון ביטחוני

האם טראמפ יתקוף בקרוב ואיך מתכוננים באיראן לתקיפה הצפויה של ארה"ב? | סיקור מהמצב המתוח

ראש הממשלה נתניהו עזב לפני זמן קצר את הכנסת לטובת דיון ביטחוני חירום | גורמים המקורבים לנשיא טראמפ, סבורים שהוא יורה על תקיפה בימים הקרובים והשאלה שעומדת בעינה היא איזה סוג תקיפה ארה"ב תבצע | באיראן מתכוננים היטב לתקיפה אם תבוא, כאשר הם מבצעים הפקת לקחים ממבצע עם כלביא (בעולם)

מלחים אמריקאים מנושאת המטוסים אייזנהאואר מכינים את מטוס ה-F/A-18F סופר הורנטס להמראה (צילום: פיקוד מרכז של כוחות חיל הים האמריקאי/הצי החמישי של ארה"ב)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לתקוף בקרוב ב, כך על פי דיווחים רבים ב, ראש הממשלה נתניהו, עזב את הכנסת לדיון ביטחוני חירום.

השאלה של תקיפה אמריקנית באיראן, היא לכאורה לעת עתה לא שאלה של אם אלא שאלה של מתי.

כבר החליט, כך על פי הדיווחים בארצות הברית לתקוף באיראן, רק השאלה איזו תקיפה הוא יבצע.

ישנם בכירים שמעריכים כי טראמפ יורה על תקיפה מוגבלת באיראן, כדי להביא את האיראנים לכניעה בשיחות המשא ומתן.

כאשר במידה והאיראנים יישארו עקשנים ולא יקבלו את התנאים של ארצות הברית בשיחות, טראמפ יצא לתקיפה נרחבת במיוחד, שהאמריקנים סבורים שהתקיפה תעודד את ההפיכה במדינה זאת בשל הרוח הגבית שהמפגינים יקבלו.

אם תקיפה מוגבלת לא תעזור והאיראנים ימשיכו להתעקש ולסרב לקבל את תנאי ארה"ב, טראמפ יורה על "כתישה" של איראן והחלשת השלטון ולא פעולה דרסטית בסגנון "זבנג וגמרנו". הצבא האמריקני שכנע אותו שהפלת המשטר בפעולה צבאית אינה ריאלית ולכן צריך לחשוב על כיוון של "כתישה" ועידוד ההמונים לצאת לרחובות.

בינתיים ארצות הברית מקרבת עוד ועוד כוחות לאזור, במקביל לפינוי עובדים מהשגרירות בלבנון, המחאות באיראן עולות דרגה, ובאוניברסיטאות בטהראן לא חוששים להפגין לאור יום.

באיראן מתכוננים היטב לתקיפה הצפויה ועל פי הדיווחים בכלי התקשורת באיראן, משמרות המהפכה הכינו תוכניות תקיפה שיאפשרו תגובה מיידית וכואבת לכל תקיפה של ארה"ב.

האיראנים להם יש ניסיון ממלחמת עם כלביא עם ישראל, ביצעו מספר שינויים בהגנה שלהם, מה שיאפשר להם להגיב כאמור במהירות לאמריקנים, כל זאת באמצעות ציוד מתוחכם שרכשו וטכנולוגיות מתקדמות.

ברשת LBCI הלבנונית דווח כי שגרירות ארה״ב בביירות פינתה היום (שני) עשרות מעובדיה דרך נמל התעופה רפיק אל-חרירי. לפי הדיווח, מדובר בצעד מנע בשל "ההתפתחויות האזוריות הצפויות". עוד נמסר כי "השגרירות עשויה לפרסם הצהרה שתבהיר את הפרטים וההשלכות של פעולה זו".

לא בכדי פינוי זה מדליק נורות אדומות ברחבי העולם, שכן במבצע עם כלביא הפינוי ההמוני מעיראק ביום רביעי - הייתה אינדיקציה משמעותית שהתקיפה הישראלית מתקרבת, מה שאכן אירע יממה אחרי.

במקביל, ביקור שר החוץ האמריקני רוביו נדחה ליום שני, במקום שבת כפי שתוכנן. התוכנית המקורית הייתה שרוביו יגיע בשבת בלילה וייפגש עם רה"מ בראשון. לפי הלו"ז העדכני נכון לשעה זו, הוא יגיע בשני וייפגש עם רה"מ בשני.

בינתיים, לפי רשת "איראן אינטרנשיונל" האופוזיציונית, נמשכו גם היום הפגנות הסטודנטים בטהרן נגד המשטר. בין היתר פורסמו סרטונים של מחאות מאוניברסיטאות בטהרן, בהן א-זהרה ואמיר כביר. באוניברסיטת א-זהרה בטהראן הסטודנטיות קרעו תמונות של אנשי משטר שחוסלו במלחמת 12 הימים ונתלו על קירות האוניברסיטה.

בערוץ המזוהה עם המשטר האיראני פורסמו סרטונים של שריפת דגלי ארצות הברית וישראל באוניברסיטת אמיר כביר, ובנוסף דווח גם על נפגעים בעימותים באותה אוניברסיטה.

כוח אש מאסיבי

לפי המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, במזרח התיכון נמצאים כבר יותר מ-200 מטוסי קרב אמריקנים, ויותר מ-300 אם כוללים גם את אלו שבאירופה. מתוכם, 36 מטוסי F-15 ולפחות 48 מטוסי חמקן F-35. בבריטניה מוצבים 12 חמקנים מסוג F-22, ובאזור גם 36 מטוסי F-16.

בנוסף למטוסי הקרב, הכוחות האמריקנים באזור כוללים גם יותר מ-100 מטוסי תדלוק, בקרה ושליטה, ביון ותובלה. קבוצות התקיפה האמריקניות כוללות שתי נושאות מטוסים - לינקולן שהגיעה לפני שבועות רבים ופורד שנצפתה בשעות הצהריים באזור כרתים - וכן 12 משחתות.

מצב השיחות

אחרי שדווח אמש על דד-ליין שהציב טראמפ לאיראן, ולפיו יש לטהראן להגיש בתוך 48 שעות (מאתמול) הצעה לארה"ב, עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, צפוי להגיע מחר למסקט שבעומאן ולמסור את התשובה האיראנית להצעה האמריקנית בשיחות הגרעין.

במקביל, דובר משרד החוץ האיראני בקאא'י מוסיף: "אנחנו יכולים לקבל הבנות או הסכם רק אם הם יכללו בתוכם את המרכיבים המרכזיים - כלומר, הבטחת הזכויות והאינטרסים הלאומיים של איראן, הן בנושא הגרעין והן בסוגיית הסרת הסנקציות. הדבר החשוב הוא שהצד השני יגיע למסקנה שסוגיית הגרעין של איראן - תוכנית גרעין למטרות שלום".

