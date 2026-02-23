כיכר השבת
בודק את הגבולות

ההצעה המוזרה של טראמפ לגרינלנד - והתגובה שלא איחרה לבוא

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הציע בשבת לשלוח בתי חולים צפים על ספינות לגרינלנד, לאחר שלטענתו התושבים אינם מקבלים את הטיפול הרפואי הרצוי | התגובה של הגרינלנדים לא איחרה לבוא (בעולם) 

בית חולים צף (אילוסטרציה)

הכל התחיל ביום שבת האחרון, כאשר נשיא ארה"ב אמר שישלח ספינות המשמשות כבית חולים צף לגרינלנד, האי הדני אותו הוא מאיים לכבוש.

לטענת הנשיא, התושבים שם אינם מקבלים את הטיפול הרפואי הנדרש, משום כך ארה"ב תדאג לרווחתם באמצעות בתי חולים צפים.

"בשיתוף פעולה עם מושל לואיזיאנה הפנטסטי, ג'ף לנדרי, אנחנו הולכים לשלוח ספינת בית חולים נהדרת לגרינלנד כדי לטפל באנשים הרבים שחולים שם ולא מקבלים טיפול. היא בדרך!!!", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו.

הלילה, הגיבו הגרינלנדים להצעתו של טראמפ וסירבו למחווה המוזרה. "הרעיון של הנשיא טראמפ לשלוח ספינת בית חולים אמריקאית לכאן לגרינלנד צוין. אבל יש לנו מערכת בריאות ציבורית שבה הטיפול הוא בחינם לאזרחים. זוהי בחירה מכוונת", כתב ראש הממשלה הגרינלנדי.

ראש הממשלה הגרינלנדי ינס-פרדריק נילסן אמר כי המדינה נותרה פתוחה לשיתוף פעולה עם ארה"ב, אך קרא לנשיא האמריקני לדבר איתם במקום לפרסם פוסטים.

"אבל דברו איתנו במקום סתם לעשות התפרצויות פחות או יותר אקראיות ברשתות החברתיות", כתב הגרינלנדי.

הפוסט של טראמפ נכתב שעות לאחר תקרית במסגרתה פונה איש צוות מצוללת אמריקנית לבית חולים בגרינלנד, מה שאילץ את הצוללת הגרעינית לחשוף את מיקומה כ-13 קילומטר מהחוף.

