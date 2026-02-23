כיכר השבת
טרור אקוסטי: הכביש המנגן בהודו - שיא הטכנולוגיה או סיוט מתמשך?

להיט חדש כובש את האספלט של מומבאי, אך עבור התושבים מדובר בסיוט מתמשך | הכביש המנגן הראשון בהודו, שנועד לעודד נהיגה בטוחה באמצעות חריצים מיוחדים באספלט, מעורר סערה ציבורית לאחר שמאות משפחות התלוננו על רעש בלתי פוסק שחודר לבתיהם (חדשות בעולם)

הכביש המזמר בהודו
הכביש המזמר בהודו | צילום: צילום: רשתות חברתיות
הכביש המזמר בהודו (צילום: רשתות חברתיות)

דמיינו שאתם נוסעים במהירות של 70 קמ"ש, ופתאום הכביש מתחת לגלגלים שלכם מתחיל "לשיר" זהו בדיוק המצב במומבאי, שם נחנך לאחרונה הכביש המנגן הראשון בהודו, פרויקט הנדסי שאפתני שהפך לשיחת היום במדינה – אך לא רק מהסיבות שהממשלה קיוותה להן.

הקטע המוזיקלי, שאורכו כ-500 מטרים בנתיב הצפוני של כביש החוף, כולל חריצים מיוחדים שנחצבו באספלט ומתפקדים כמו תקליט ויניל ענקי. כאשר כלי רכב חולפים עליהם במהירות של 70–80 קמ"ש, הרעידות של הגלגלים יוצרות את מנגינה מפורסמת. המטרה הרשמית של הרשויות היא בטיחות בדרכים: המנגינה אמורה לעודד נהגים לשמור על מהירות קבועה ולהישאר ערניים.

השכנים לא מצטרפים לחגיגה בעוד שהנהגים נהנים מהחוויה, עבור התושבים בשכונת "בריץ' קנדי" היוקרתית – ביתם של כוכבי בוליווד ואנשי עסקים – מדובר בטרור אקוסטי. למעלה מ-650 משפחות חתמו על תלונה רשמית נגד המטרד. המנגינה מתנגנת ללא הפסקה מ-6 בבוקר ועד חצות, והתושבים מתארים רעש רקע פולשני שחודר לבתים ומונע מהם לפתוח חלונות.

הודו היא המדינה החמישית בעולם שמיישמת את הטכנולוגיה הזו, אחרי מדינות כמו יפן והונגריה. למרות שהפרויקט הוצג כ"מפגן של חדשנות" על ידי ראש ממשלת המדינה דבנדרה פדנאוויס, המבקרים טוענים כי מדובר בגימיק יקר. התושבים טוענים כי הרשויות מתמקדות ב"שטויות" במקום לטפל בבעיות אמיתיות כמו מכוניות ספורט שנוסעות במהירות מופרזת באותו כביש בדיוק.

כעת, כשהמנגינה של "Jai Ho" (שמשמעותה "ניצחון") מהדהדת ברחובות מומבאי, נותר לראות מי ינצח במאבק: הנהגים שרוצים קצת בנסיעה, או התושבים שפשוט רוצים לישון בשקט

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

