נער מפנסילבניה ירה באביו ביום הולדתו ה-11, לאחר שהאחרון החרים ממנו את קונסולת הנינטנדו סוויץ'.

האירוע התרחש בשעות הלילה ב‑13 בינואר בבית בעיר דנקנון, שם נמצאה גופתו של האב, דגלס דיץ, בן 42 עם פצע ירי בראש. הילד נעצר ונחקר על ידי המשטרה, ונאסר עליו לקבל שחרור בערבות.

לפי מסמכי בית המשפט, דיץ ואשתו שרו "יום הולדת שמח" לבנם סביב חצות, ולאחר מכן הלכו לישון. כמה שעות לאחר מכן האישה התעוררה מרעש חזק ושמה לב לריח מוזר. לאחר שניסתה להעיר את בעלה ללא הצלחה, היא שמעה רעש של נוזל נוטף וכשהדליקה את האור גילתה דם.

הילד, שכעס על כך שנשלח למיטה, השתמש במפתח כדי לפתוח כספת שבה שמר אביו את האקדח, ולדבריו הוא חשב שהנינטנדו סוויץ' שלו נמצא בפנים. הוא טען את האקדח, ניגש לאביו, משך את ההדק וירה בו.

לאחר מכן נכנס לחדר הוריו וצעק לאמו כי "אבא מת". מאוחר יותר הוא הודה בפני המתנדבים שהגיעו למקום: "אני הרגתי את אבא".

מסמכי החקירה מציינים כי הנער הבהיר כי תכנן לירות באדם מסוים, אותו זיהה כאביו. במהלך חקירת המשטרה נצפו על פניו חבורה גדולה מעל עינו השמאלית וחתך קטן בשפתו התחתונה. גורמי אכיפת החוק ציינו כי אין איום לציבור בעקבות המקרה.