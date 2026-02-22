כיכר השבת
תאונה קטלנית

טרגדיה בקרח: שמונה הרוגים, לאחר שאוטובוס תיירים שקע באגם העמוק בעולם

טרגדיה באגם באיקל: שמונה בני אדם, בהם ילד בן 14, נהרגו לאחר שמיניבוס תיירים צלל לתוך סדק בקרח באגם העמוק בעולם שבסיביר (חדשות בעולם)

האוטובוס במצולות (צילום: רשתות חברתיות )

מסע תיירותי אל נופיו הקפואים של אגם באיקל בסיביר הסתיים באסון מחריד: שמונה בני אדם איבדו את חייהם, בהם ילד בן 14, לאחר שמיניבוס תיירים צלל דרך סדק בקרח אל המים הקפואים.

ה הקטלנית התרחשה כאשר המיניבוס, שהסיע קבוצת תיירים מ בדרכם לסיור ב"כף שלושת האחים", נפל לתוך סדק ברוחב של כשלושה מטרים שנפער בקרח. הרכב שקע במהירות לעומק של כ-18 מטרים, כשהוא לוכד בתוכו את הנוסעים חסרי האונים בתנאים תת-ארקטיים קיצוניים.

מבין תשעת האנשים שהיו על הרכב, ניצול יחיד הצליח להיחלץ ולהימלט אל פני השטח לפני שהמיניבוס שקע לחלוטין, והוא זה שהזעיק את כוחות ההצלה לזירה.

האוטובוס במצולות
צילום: רשתות חברתיות
האוטובוס במצולות (צילום: רשתות חברתיות )

מחקירת האירוע עולה כי הנהג, ניקולאי דורז'ייב בן ה-44, נסע בנתיב קרח שהיה אסור לשימוש והוכרז כלא בטוח. למרות ששכבת הקרח באגם מגיעה לעיתים לעובי של מטר ויותר, האזור הספציפי היה נתון לסדקים שהפכו את הנסיעה בו למלכודת מוות. הרשויות ברוסיה פתחו בחקירה פלילית, ודיווחים מצביעים על כך שהתיירים שכרו את שירותיו של מדריך שאינו רשום כחוק.

אגם באיקל נחשב ליעד פופולרי בזכות המראות המרהיבים של גבישי הקרח בחורף, אך האירוע הנוכחי מצטרף לסדרה של תאונות קטלניות על הקרח שאירעו בשבועות האחרונים באזור.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

