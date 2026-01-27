מצמרר: ניסתה לצלם נמר שלג - והותקפה באכזריות | צפו

גולשת סקי נפצעה באורח קשה במתקפה אכזרית של נמר שלג, לאחר שהתקרבה לטורף יתר על המידה בניסיון לצלם אותו.

התקרית התרחשה סמוך לשעה 19:00 במחוז פויון, לאורך גבולה הצפוני של סין עם מונגוליה, כך דווח ב-Jam Press. בתיעוד שפורסם מהזירה נראית האישה, שלפי הדיווחים התקרבה עד למרחק של כשלושה מטרים מהנמר, שוכבת ללא תנועה בשלג בזמן שהטורף מרחף בסמוך לאחר התקיפה.

עדי ראייה נראו בהמשך כשהם מסייעים לחלץ אותה מהמקום. דיווחים מקומיים ציינו כי היא שרדה באורח נס, בין היתר משום שהקסדה שחבשה סייעה למנוע פגיעה חמורה יותר.

הרשויות פרסמו אזהרות עוד קודם לכן, לאחר שמספר בני אדם דיווחו על תצפיות של בעלי חיים סמוך למלון. על פי הדיווחים, הגולשת הבחינה בנמר בדרכה חזרה למלון. לאחר שלא הצליחה להשיג זווית צילום טובה, המשיכה להתקרב עד שהנמר זינק לעברה ותקף את פניה. לבסוף הורחק הטורף בידי מדריך סקי שנופף במוטות הסקי שלו.

הפצועה פונתה לבית חולים מקומי לקבלת טיפול, ומצבה דווח כיציב.

אף שתקיפות של נמרי שלג נגד בני אדם נחשבות לנדירות, גורמים רשמיים הדגישו כי מדובר בטורפים גדולים בעלי נטיות תוקפניות וקראו לתיירים שלא להתעכב באזור ולא להתקרב אליהם לצורך צילום.

סין נחשבת לביתו של הריכוז הגדול ביותר של נמרי שלג בטבע בעולם, והיא מאכלסת את רוב האוכלוסייה העולמית של המין, כך לפי ארגון Snow Leopard Trust. בינתיים חקירת נסיבות האירוע נמשכת.