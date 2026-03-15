סרטון אבטחה דרמטי שפורסם בימים האחרונים חושף שוד תכשיטים נועז בקליפורניה שבוצע בדיוק כירורגי על ידי עשרות רעולי פנים. המשטרה נותרה המומה מול כנופיה שפעלה כמו יחידת קומנדו טקטית ורוקנה כמעט את כל החנות בתוך קצת יותר מדקה.

האירוע, שהתרחש בחנות התכשיטים "קומאר" בפרימונט, תואר על ידי רשויות החוק כ"השתלטות בסגנון מאפיה". בסרטון שפרסם משרד המשפטים האמריקאי, נראה צי של רכבים עוצר בחריקת בלמים מול החנות, ומתוכו פורצים עשרות חשודים רעולי פנים בבגדים כהים, המסתערים על המקום בתיאום מושלם.

השודדים, חמושים בפטישים ובכלי פריצה, ניפצו את תצוגות הזכוכית במהירות בלתי נתפסת. בתוך 70 שניות בלבד, הם הצליחו לגנוב זהב ויהלומים בשווי של כ-1.7 מיליון דולר, כמות המהווה כ-80% מכלל המלאי שהיה בחנות.

לאחר הביזה המהירה, המשתתפים נמלטו ברכבים גנובים שהתפזרו לכיוונים שונים כדי להטעות את המשטרה ולמנוע זיהוי באמצעות לוחיות רישוי. במהלך מרדף משטרתי דרמטי, אחד מרכבי המילוט נסע במהירות של כ-130 קמ"ש בתוך אזורי מגורים, תוך שהוא חוצה צמתים באור אדום ונוסע נגד כיוון התנועה.

למרות התחכום, הרשויות הצליחו לעצור ארבעה חשודים, צעירים בני 19 ו-20, אך מרבית חברי הכנופיה עדיין חופשיים וחלק מהעצורים אף שוחררו. האירוע ממשיך לעורר תדהמה בשל התעוזה של הפושעים, שהצליחו להיעלם עם שלל עתק בזמן כל-כך קצר.