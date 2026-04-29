המלך צ'ארלס השלישי בבית המלבן - צילום: רשתות חברתיות המלך צ'ארלס השלישי בבית המלבן | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:25 המלך צ'ארלס השלישי בבית המלבן ( צילום: רשתות חברתיות )

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, המלך צ'ארלס בחר אמש לעקוץ את מארחו דונלד טראמפ, כאשר הזכיר לו ש"לולא הבריטים - אתם הייתם מדברים צרפתית".

הנשיא טראמפ העיר בעבר כי לולא הסיוע האמריקאי, מדינות אירופה היו מדברות כיום גרמנית. המלך צ'ארלס לא נותר חייב, ובנאומו מול הנשיא והמלכה קמילה, הציג גרסה משלו להיסטוריה העולמית. "אכן ציינת לאחרונה, אדוני הנשיא, שאילולא ארצות הברית, מדינות אירופה היו מדברות גרמנית. האם אעיז לומר שאילולא אנחנו, אתם הייתם מדברים צרפתית?". לאחר הדברים, הצטרף נשיא צרפת עמנואל מקרון ש"נעלב" כביכול מההערה של המלך, וענה באיקס: "זה דווקא יכול היה להיות מגניב (שיקי)!"

בחשבון של ארמון האליזה, ציטטו מחדש את תגובתו של נשיא צרפת והוסיפו: "אם בכל זאת (תחליטו להצטרף לדוברי הצרפתית), ניפגש בפסגת דוברי הצרפתית הבאה!"

ההשתלשלות ההיסטורית אליה התייחס המלך נוגעת למאה ה-18, אז נאבקו המעצמות בריטניה וצרפת על השליטה ביבשת צפון אמריקה. באותה תקופה, צרפת החזיקה בשטחים עצומים (כמו קנדה של היום ולואיזיאנה) והקימה רשת של מבצרים לאורך נהרות המיסיסיפי והאוהיו, מה שחסם את התפשטות המתיישבים הבריטים מערבה.

​נקודת המפנה הייתה "מלחמת שבע השנים" (המכונה בארה"ב "מלחמת הצרפתים והאינדיאנים") שהתרחשה בין השנים 1754–1763. בריטניה השקיעה משאבים אדירים וכוחות צבא כדי להביס את הצרפתים, ובסופו של דבר דחקה אותם כמעט לחלוטין מהיבשת. ניצחון זה הוא שקיבע את השפה האנגלית ואת התרבות הבריטית כדומיננטיות במושבות שהפכו מאוחר יותר לארצות הברית.

​בנימה הומוריסטית, המלך צ'ארלס הזכיר לטראמפ שגם המורשת האמריקנית עצמה נשענת על התערבות צבאית של בעלת ברית – בדיוק כפי שטראמפ טוען לגבי אירופה.

המלך אף המשיך להתלוצץ על חשבון ההיסטוריה המשותפת כשהזכיר את שריפת הבית הלבן על ידי הבריטים ב-1814, וכינה זאת "ניסיון בריטי לפיתוח מחדש של נדל"ן".

​אילו צרפת הייתה מנצחת באותה מערכה במאה ה-18, ייתכן מאוד שהמפה הפוליטית והלשונית של צפון אמריקה הייתה נראית אחרת לגמרי, והשפעתה של השפה הצרפתית הייתה המכרעת ביבשת עד היום.