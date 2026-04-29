כיכר השבת
מזימת בינה מלאכותית?

חגיגה מבחילה: אלפי סרטנים חיים השתלטו על האוטוסטרדה 

נהגים בכביש המהיר נדהמו לגלות מחזה יוצא דופן, כאשר משאית עמוסה באלפי סרטנים חיים התהפכה וחסמה את הנתיבים | האירוע הוביל לכאוס משעשע ולסגירת הכביש, בזמן שעוברים ושבים ניסו לאסוף את השלל שהתפזר לכל עבר (חדשות בעולם)

משאית הסרטנים בצדי הכביש (צילום: מסך)

התקרית התרחשה בבאטון רוז', לואיזיאנה, כאשר נהג משאית שהובילה מטען של סרטנים חיים איבד שליטה על הרכב. המשאית סטתה מהכביש והתהפכה, מה שגרם לפיזור מיידי של המטען על פני הכביש המהיר וגם בשדות הסמוכים לו. על פי ההערכות, המשאית הובילה כ-15,000 סרטנים חיים שנשפכו מהמכלים והחלו לזחול על הנתיבים.

בעוד שהתנועה נעצרה לחלוטין, נצפו אנשים רבים כשהם יוצאים מרכביהם ומתרוצצים בניסיון לתפוס את הסרטנים החיים שהציפו את האזור.

הסרטנים מציפים את הכביש (צילום: רשתות חברתיות)

רשויות האכיפה נאלצו לסגור את קטע הכביש כדי להשתלט על המצב ולפנות את המפגע החי, מה שהפך את שעת העומס לדרמטית במיוחד.

בעוד שהרשויות עמלו על ניקוי הכביש, ברשתות החברתיות הגיבו לאירוע בהומור. שהסרטון הוא מזימת בינה מלאכותית. נכון לעכשיו, הכביש נפתח מחדש לתנועה לאחר שפונו הסרטנים והמשאית שהתהפכה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר