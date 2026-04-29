חגיגה מבחילה: אלפי סרטנים חיים השתלטו על האוטוסטרדה 

משאית הסרטנים בצדי הכביש ( צילום: מסך )

התקרית התרחשה בבאטון רוז', לואיזיאנה, כאשר נהג משאית שהובילה מטען של סרטנים חיים איבד שליטה על הרכב. המשאית סטתה מהכביש והתהפכה, מה שגרם לפיזור מיידי של המטען על פני הכביש המהיר וגם בשדות הסמוכים לו. על פי ההערכות, המשאית הובילה כ-15,000 סרטנים חיים שנשפכו מהמכלים והחלו לזחול על הנתיבים. בעוד שהתנועה נעצרה לחלוטין, נצפו אנשים רבים כשהם יוצאים מרכביהם ומתרוצצים בניסיון לתפוס את הסרטנים החיים שהציפו את האזור.

הסרטנים מציפים את הכביש | צילום: צילום: רשתות חברתיות

רשויות האכיפה נאלצו לסגור את קטע הכביש כדי להשתלט על המצב ולפנות את המפגע החי, מה שהפך את שעת העומס לדרמטית במיוחד.

בעוד שהרשויות עמלו על ניקוי הכביש, ברשתות החברתיות הגיבו לאירוע בהומור. שהסרטון הוא מזימת בינה מלאכותית. נכון לעכשיו, הכביש נפתח מחדש לתנועה לאחר שפונו הסרטנים והמשאית שהתהפכה.