הפעיל האנטי-איסלאמי בבריטניה לא ציפה לזה - כעת הוא מבקש עזרה

משטרת בריטניה עיכבה בשבת את פעיל הימין האנטי-אסלאמי טומי רובינסון בנמל התעופה הית'רו בלונדון, עם חזרתו למדינה מרוסיה דרך טורקיה.

רובינסון, ששמו האמיתי הוא סטפן יקסלי-לנון, הוחזק במשך כ-3 שעות ונחקר על פי החוק למלחמה בטרור ואבטחת גבולות. דובר מטעם המשטרה אישר את הפרטים ללא ציון שמו המפורש ומסר כי "האיש נחקר על ידי שוטרים ומכשירי התקשורת שלו הוחרמו. הוא שוחרר בהמשך".

טומי רובינסון הוא אחד מפעילי הימין הקיצוני והאנטי-אסלאמי המוכרים והבולטים ביותר בבריטניה בעשורים האחרונים. הוא התפרסם במקור כמייסד ומנהיג "הליגה להגנה אנגלית" (EDL), תנועת מחאה שארגנה הפגנות רחוב המוניות נגד מה שהגדירה כהתפשטות האסלאם הקיצוני במדינה.

לאורך השנים הוא מיצב את עצמו כעיתונאי עצמאי ואיש רשת משפיע, המשתמש בפלטפורמות הדיגיטליות כדי לגייס תמיכה ציבורית רחבה, לצד ניהול מאבקים משפטיים מתוקשרים ומתמשכים מול הרשויות בבריטניה.

לאחר שחרורו פרסם רובינסון פוסטים ברשת החברתית איקס שבהם התייחס להחרמת הציוד שלו וביקש מהגולשים סיוע במימון ההליך המשפטי שלו. בציוץ שפרסם כתב הפעיל כי "הטלפון שלי הוחרם על ידי המשטרה. אנא עזרו להניע את קרן ההגנה המשפטית שלי". העיכוב בוצע בתום שבוע שבו פרסם רובינסון תכנים רבים בנוגע למהומות האלימות והגזעניות שפרצו בצפון אירלנד.

המהומות בעיר בלפסט פרצו בעקבות הפצת סרטון ברשתות החברתיות שתיעד אירוע דקירה אכזרי שבו איבד אדם את עינו. אזרח סודני הואשם בניסיון רצח בעקבות המקרה, אך רשויות האכיפה הבהירו כי הן אינן מתייחסות לאירוע הדקירה כאל פעולת טרור.

בימים שלאחר מכן התרחשו אירועי אלימות קשים שבהם נפגעו בתים ועסקים של מיעוטים אתניים ותושבים זרים במחוז.

השרה הבריטית האחראית על המחוז הגדירה את האירועים האלימים בצפון אירלנד בתור בריונות גזענית. במקביל לכך, פוליטיקאים מקומיים באירלנד טענו כי מסיתים ואנשי ימין קיצוני הפועלים ברשתות החברתיות סייעו באופן אקטיבי לתאם ולקדם את מעשי האלימות ברחובות. רובינסון צייץ שוב ושוב על הנושא במהלך השבוע החולף, דבר שהוביל בסופו של דבר לבדיקת המשטרה בנמל התעופה.

באוקטובר 2025 ערך רובינסון ביקור רשמי ומעורר מחלוקת בישראל, לאחר שהוזמן על ידי שר התפוצות עמיחי שיקלי. שיקלי הגדיר אותו כמי שעומד בחזית המאבק באסלאם הקיצוני, וההזמנה כללה מימון של טיסות ואירוח, לצד תוכניות לפגישות בכנסת וביקור ביהודה ושומרון. במהלך ביקורו בארץ, השתתף רובינסון באירועים חברתיים ופוליטיים בתל אביב והביע תמיכה פומבית בראש הממשלה בנימין נתניהו ובמפלגת הליכוד, כשהוא מציג את ישראל כבת ברית מרכזית של המערב.