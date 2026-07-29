כיכר השבת
רומז לאיראן?

אחרי הפגישה עם ביבי: טראמפ מעלה סרטון מסתורי בחשבון הרשמי של הבית הלבן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העלה הלילה סרטון מסתורי שלו שעוסק ב"נצחונות" | "אנחנו מנצחים יותר מדי", נשמע טראמפ אומר בסרטון, ובכיתוב מעל הסרטון צוין: "תסיים את הקרב הזה" | האם זה קשור לפגישה שלו עם נתניהו? (חדשות)  

2תגובות
הסרטון המסתורי שהעלה טראמפ
הסרטון המסתורי שהעלה טראמפ| צילום: צילום: הבית הלבן

ההצהרות האחרונות של הנשיא דונלד טראמפ מעוררות תהיות רבות במערכת הבינלאומית לגבי מהלכיו הבאים מול . הבית הלבן והממשל האמריקני משדרים מסרים תקיפים, בעוד הדיפלומטיה בין המדינות נתקלת בקשיים מתמשכים.

בסרטון וידאו מסתורי שפרסם הלילה הבית הלבן בחשבון הרשמי, מופיע בסדרת צילומים דרמטיים המציגים אותו במסדרונות השלטון, באירועים רשמיים ובנאומים מול המונים. הסרטון מעוצב בצבעים קודרים ובתאורה ממוקדת המדגישה אווירה של נחישות ודריכות רבה.

במהלך הסרטון נשמע קולו של הנשיא כשהוא מתאר את התחושה בקרב תומכיו: "אנשים מסביב שואלים אותי, בבקשה, בבקשה, בבקשה אדוני הנשיא, אנחנו מנצחים יותר מדי, אנחנו לא יכולים לספוג את זה יותר, אנחנו לא רגילים לנצח". המסר הוויזואלי והקולי נועד להדגיש תפיסה של ניצחון והכרעה בכל החזיתות.

השימוש המוטיבי בביטויים כמו "צריך לסיים את הקרב הזה" שנכתב בכותרת הסרטון, לצד אמירותיו המוכרות "או שנגיע להסכם, או שנסיים את העבודה", מעלים השערות כי אכן הצליח במשימתו אמש. הפרשנים מעריכים כי מדובר בהכנת דעת הקהל לאפשרות של חזרה ללחימה מלאה מול איראן.

צפו בסרטון ושפטו בעצמכם.

בנימין נתניהואיראןדונלד טראמפהבית הלבן

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0 תגובות

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2
טראמפ חזק צריך ביבי לידו
יאיא
1
הסרטון היומי של המשועמם... פעם הוא היה יותר עושה ופחות מדבר... עכשיו ההפך
אדיר

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