ההצהרות האחרונות של הנשיא דונלד טראמפ מעוררות תהיות רבות במערכת הבינלאומית לגבי מהלכיו הבאים מול איראן. הבית הלבן והממשל האמריקני משדרים מסרים תקיפים, בעוד הדיפלומטיה בין המדינות נתקלת בקשיים מתמשכים.

בסרטון וידאו מסתורי שפרסם הלילה הבית הלבן בחשבון הרשמי, מופיע הנשיא טראמפ בסדרת צילומים דרמטיים המציגים אותו במסדרונות השלטון, באירועים רשמיים ובנאומים מול המונים. הסרטון מעוצב בצבעים קודרים ובתאורה ממוקדת המדגישה אווירה של נחישות ודריכות רבה.

במהלך הסרטון נשמע קולו של הנשיא כשהוא מתאר את התחושה בקרב תומכיו: "אנשים מסביב שואלים אותי, בבקשה, בבקשה, בבקשה אדוני הנשיא, אנחנו מנצחים יותר מדי, אנחנו לא יכולים לספוג את זה יותר, אנחנו לא רגילים לנצח". המסר הוויזואלי והקולי נועד להדגיש תפיסה של ניצחון והכרעה בכל החזיתות.

השימוש המוטיבי בביטויים כמו "צריך לסיים את הקרב הזה" שנכתב בכותרת הסרטון, לצד אמירותיו המוכרות "או שנגיע להסכם, או שנסיים את העבודה", מעלים השערות כי נתניהו אכן הצליח במשימתו אמש. הפרשנים מעריכים כי מדובר בהכנת דעת הקהל לאפשרות של חזרה ללחימה מלאה מול איראן.

צפו בסרטון ושפטו בעצמכם.