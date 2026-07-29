טיל סג'יל | חייל אוקראיני

איראן שקלה לבצע מתקפת תגמול נגד אוקראינה לאחר תקיפה שפגעה בספינת משא איראנית בים הכספי, כך דיווחו גורמים איראניים ומערביים ל"ניו יורק טיימס".

לפי הדיווח, האפשרות שנבחנה הייתה שיגור טיל בליסטי מאיראן לעבר שטח אוקראינה, ככל הנראה לעבר אחד מנמלי הים השחור של המדינה. המרחק בין איראן לאוקראינה עומד על יותר מ־1,500 קילומטרים בקו אווירי, מה שהופך מהלך כזה לא רק לתגובה מקומית אלא להסלמה בינלאומית משמעותית. גורמי מודיעין העריכו כי איראן שקלה שימוש בטיל בעל ראש קרב קטן יחסית, במטרה להעביר מסר פוליטי וצבאי יותר מאשר לגרום נזק נרחב. תפרו את השפתיים: אסירים בכלא האיראני יצאו בשביתת רעב אמיצה אריה רוזן | 28.07.26 מבצע קטלני בהרי איראן: חילוץ האורניום עם ריינג'רים ואריות הים דוד הכהן וב. ניסני | 08:58 המשבר החל לאחר שאוקראינה תקפה ביום שבת ספינת משא מסחרית איראנית בים הכספי. בתקיפה נהרג איש צוות אזרחי, ובטהרן הבטיחו להגיב.

ספינת המשא האיראנית לאחר התקיפה האוקראינית - צילום: רשתות חברתיות ספינת המשא האיראנית לאחר התקיפה האוקראינית | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:21

שר החוץ האיראני עבאס אראקצ'י מסר כי מקבילו האוקראיני אנדריי סיביה תיאר את האירוע כטעות ולא כפעולה מכוונת, בניסיון להרגיע את המתיחות.

אולם גורמים מערביים הזהירו כי גם תקיפה מוגבלת מצד איראן על אוקראינה עלולה להוביל לתגובה חריפה ולהרחיב את העימות, במיוחד על רקע הקשרים ההדוקים בין טהרן למוסקבה.

איראן ורוסיה מחזיקות בשנים האחרונות בשיתוף פעולה צבאי הדוק, כולל אספקת אמצעי לחימה רוסיים למלחמה באוקראינה. קייב מצדה מאשימה את טהרן בסיוע למאמץ המלחמתי הרוסי.

רה"מ נתניהו והנשיא זלנסקי שוחחו בקצרה לפני טקס האשכבה של הסנאטור לינדסי גרהאם בוושינגטון. ביניהם עומד שר החוץ האוקראיני אנדריי סיביהא ( צילום: מסך )

לפי גורמים המעורים בנושא, גל של מגעים דיפלומטיים הצליח בשלב זה למנוע את התגובה הצבאית האיראנית, אך המתיחות בין הצדדים נותרה גבוהה.

גורמים איראניים אמרו כי מבחינתם המטרה הייתה לסיים את האירוע באמצעות תגובה אחת בלבד, אך גורמים מערביים הזהירו כי קשה לצפות כיצד אוקראינה הייתה מגיבה למתקפה על שטחה.

האירוע מצטרף לשורה של מתיחויות אזוריות שבהן איראן מעורבת מול ישראל, ארצות הברית ובעלות בריתן, ובצל הקשרים המתהדקים שלה עם רוסיה.