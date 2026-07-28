"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
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מועצת חכמי התורה נגד בג"ץ | רגעי אימה בים: חילוץ דרמטי של ילד מגלי ענק • צפו
בג"ץ מול הממשלה בסערת "חוק המעצרים" | מועצת חכמי התורה יוצאת למתקפה נגד שופטי בג"ץ | כ"ץ חושף פרטים חדשים על הפעילות האמריקנית מול איראן | טראמפ מאיים על טהראן ועוקץ את נתניהו | הוצאות להורג באיראן מעוררות זעם | חילוץ מסוכן בלב הים בקליפורניה | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)
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כיכר השבת |
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