כיכר השבת
בצל הכוננות הגבוהה

כ"ץ חשף פרטים על התקיפות באיראן וגילה - זו הסיבה שאין אש לישראל

שר הביטחון כ"ץ חשף בוועידת ערוץ 14 פרטים חסרי תקדים על שיתוף הפעולה עם ארה"ב • "המטוסים האמריקאים ממריאים מכאן לתקוף באיראן, והאיראנים יודעים זאת" | לדבריו, למרות זאת האיראנים לא יורים על ישראל כי הם מורתעים (צבא וביטחון)

הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרס היום (שלישי) במהלך השתתפותו בוועידת ערוץ 14 פרטים על שיתוף הפעולה הצבאי בין ישראל לארצות הברית במערכה מול . כ"ץ חשף כי מטוסי קרב אמריקאים ממריאים מבסיסים בישראל לביצוע תקיפות באיראן, וכי העובדה הזו ידועה היטב למשטר בטהרן.

"עובדה שכרגע - זה יכול להשתנות עוד שעה - האיראנים יורים על כל השטח, מלבד על מדינה אחת, מדינת ישראל", אמר שר הביטחון. "וזה למרות שהם יודעים שהמטוסים האמריקאים ממריאים מכאן, והמתדלקים ממריאים מכאן, לתקוף. הם לא יורים כי ישנה התרעה". דבריו של כ"ץ מעניקים הסבר ברור להתנהלות המאופקת יחסית של איראן כלפי ישראל בשלב זה של המערכה.

"אם ירו על ישראל - נתקוף בכל העוצמה"

לצד החשיפה על הפעילות האמריקאית, הבהיר שר הביטחון כי המצב הביטחוני נזיל וכי הדינמיקה באזור עלולה להשתנות במהירות. כ"ץ הדגיש כי אין להסתמך על השקט הזמני, ופירט את מדיניות התגובה של ישראל במקרה של הסלמה נוספת.

"יש הרתעה, זה לא אומר מה יהיה מחר, זה אומר מה תהיה התגובה שלנו", הבהיר שר הביטחון. "אני הודעתי, ראש הממשלה הודיע, והודענו את זה בצורה הכי ברורה: אם ירו על ישראל – אנחנו נתקוף בכל העוצמה". דבריו משקפים את הנחישות הישראלית להגיב בתוקף לכל ניסיון איראני לפגוע בריבונות המדינה.

"ערוכים להכות בפעם השלישית"

בסיום דבריו התייחס שר הביטחון ליכולות המבצעיות העצמאיות של ישראל מול תוכנית הגרעין והאיום האיראני. כ"ץ הזכיר את פעולות העבר והבהיר כי ישראל ערוכה להמשיך ולפעול בעצמה במידת הצורך, גם ללא תיאום עם וושינגטון.

"אנחנו היכינו פעמיים באיראן, ערוכים להכות בפעם השלישית – כחול לבן", הצהיר שר הביטחון. דבריו אלו מדגישים כי לצד התיאום ההדוק מול ארצות הברית, ישראל שומרת על חופש פעולה עצמאי מלא כדי להגן על ביטחונה ולמנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני.

כפי שדיווחנו קודם, נשיא ארצות הברית הבהיר בריאון לאתר אקסיוס כי חלון הזמנים להשגת פריצת דרך מדינית עם איראן הינו קצר ביותר, וכי ארה"ב ערוכה לחזור לפעולה צבאית עוצמתית במידה והשיחות לא יעלו יפה.

המנהיג העליון חמינאי

רקע: מאזן ההרתעה מול איראן

החשיפה של שר הביטחון מגיעה על רקע מערכה מורכבת מול איראן, שבמהלכה ביצעה ישראל תקיפות מדויקות במתקני הגרעין והנפט האיראניים. המשטר בטהרן, שהיה צפוי להגיב בעוצמה, בחר עד כה להימנע מירי ישיר על שטח ישראל, בניגוד להתנהלותו כלפי יעדים אמריקאים באזור.

כאמור, על פי דברי כ"ץ, הסיבה המרכזית לאיפוק האיראני נעוצה בידיעה שמטוסי קרב אמריקאים ומטוסי תדלוק ממריאים מבסיסים בישראל לביצוע תקיפות באיראן. העובדה שטהרן מודעת לשיתוף הפעולה ההדוק בין ירושלים לוושינגטון מהווה גורם הרתעה משמעתי, שמונע מהמשטר האיראני להסלים את המצב.

במקביל, כפי שחשפנו, רוסיה השלימה את ייצור המנה הראשונה של 20 מטוסי קרב מתקדמים מדגם סוכוי Su-35 עבור איראן, במסגרת עסקת ענק שצפויה לשנות את מאזן הכוחות האווירי באזור. המהלך הרוסי מעיד על ההתעצמות הצבאית של טהרן, ומחייב את ישראל לשמור על עליונות אווירית ויכולות מבצעיות מתקדמות.

בנימין נתניהוצה"לאיראןדונלד טראמפחיל האווירישראל כ"ץ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר