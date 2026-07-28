שר הביטחון ישראל כ"ץ פרס היום (שלישי) במהלך השתתפותו בוועידת ערוץ 14 פרטים על שיתוף הפעולה הצבאי בין ישראל לארצות הברית במערכה מול איראן. כ"ץ חשף כי מטוסי קרב אמריקאים ממריאים מבסיסים בישראל לביצוע תקיפות באיראן, וכי העובדה הזו ידועה היטב למשטר בטהרן.

"עובדה שכרגע - זה יכול להשתנות עוד שעה - האיראנים יורים על כל השטח, מלבד על מדינה אחת, מדינת ישראל", אמר שר הביטחון. "וזה למרות שהם יודעים שהמטוסים האמריקאים ממריאים מכאן, והמתדלקים ממריאים מכאן, לתקוף. הם לא יורים כי ישנה התרעה". דבריו של כ"ץ מעניקים הסבר ברור להתנהלות המאופקת יחסית של איראן כלפי ישראל בשלב זה של המערכה.

"אם ירו על ישראל - נתקוף בכל העוצמה"

לצד החשיפה על הפעילות האמריקאית, הבהיר שר הביטחון כי המצב הביטחוני נזיל וכי הדינמיקה באזור עלולה להשתנות במהירות. כ"ץ הדגיש כי אין להסתמך על השקט הזמני, ופירט את מדיניות התגובה של ישראל במקרה של הסלמה נוספת.

"יש הרתעה, זה לא אומר מה יהיה מחר, זה אומר מה תהיה התגובה שלנו", הבהיר שר הביטחון. "אני הודעתי, ראש הממשלה הודיע, והודענו את זה בצורה הכי ברורה: אם ירו על ישראל – אנחנו נתקוף בכל העוצמה". דבריו משקפים את הנחישות הישראלית להגיב בתוקף לכל ניסיון איראני לפגוע בריבונות המדינה.

"ערוכים להכות בפעם השלישית"

בסיום דבריו התייחס שר הביטחון ליכולות המבצעיות העצמאיות של ישראל מול תוכנית הגרעין והאיום האיראני. כ"ץ הזכיר את פעולות העבר והבהיר כי ישראל ערוכה להמשיך ולפעול בעצמה במידת הצורך, גם ללא תיאום עם וושינגטון.

"אנחנו היכינו פעמיים באיראן, ערוכים להכות בפעם השלישית – כחול לבן", הצהיר שר הביטחון. דבריו אלו מדגישים כי לצד התיאום ההדוק מול ארצות הברית, ישראל שומרת על חופש פעולה עצמאי מלא כדי להגן על ביטחונה ולמנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני.

כפי שדיווחנו קודם, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר בריאון לאתר אקסיוס כי חלון הזמנים להשגת פריצת דרך מדינית עם איראן הינו קצר ביותר, וכי ארה"ב ערוכה לחזור לפעולה צבאית עוצמתית במידה והשיחות לא יעלו יפה.