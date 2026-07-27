כיכר השבת
"חם פה מדי בשבילכם, חזרו למזגנים"

איראן מציגה סרטון לגו חדש: חייל אמריקאי מתרסק בחארג' ונמס בחום 

איראן ממשיכה ללעוג לארה"ב, ברקע התקפלותו האחרונה של הנשיא טראמפ והדיווחים לפיהם הורה על ביטול המתקפה הגדולה אותה תכנן | בינתיים, האיראנים מפרסמים סרטון לגו חדש, בו נראה חייל אמריקני נוחת באי חארג' ונמס בחום הכבד (מעניין) 

3תגובות

ממשיכה ללעוג לארצות הברית, ברקע התקפלותו האחרונה של והדיווחים לפיהם הורה על ביטול המתקפה הגדולה אותה תכנן. בינתיים, האיראנים מפרסמים סרטון לגו חדש, בו נראה חייל אמריקני נוחת באי חארג' ונמס בחום הכבד.

בסרטון הלגו מופיע מסוק צבאי אמריקני מעלה עשן שנחת על חוף הים באי חארג'. מתוך המסוק זוחל חייל אמריקני כשהוא סובל מהחום הכבד, מנגב את המצח ומביט אל השמש הקופחת.

במקביל, סרטן הממוקם על החוף נראה מתאוורר באמצעות מניפה ולועג לחייל. לצדו עומד לוחם איראני הלוגם בהנאה כוס תה חם ומחייך, כאשר על הצג מופיעות 60 מעלות צלזיוס ו-90 אחוזי לחות.

בסיום הסרטון מופיע המסר באנגלית: "חם מדי בשבילך, רכרוכי. חזור למזגן".

איראןדונלד טראמפארצות הבריתהאי חארג'

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0 תגובות

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2
אכן אכן טראפ נהיתה ליצן חחחח רק ביבי רצני
דקל
1
איראן מתנהגת כמו ילד קטן מאיימת מעלה סרטונים מפגרים בסוף הם יתפרקו
אוהד
איראן עושה בשכל בכח היא לא יכולה אז היא עושה מלחמה פסיכולוגית ובנתיים מצליחה
שם

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