חמינאי

הצהרה חריגה ויוצאת דופן הגיעה היום (ראשון) מטהרן: חמיו של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, חשף כי חתנו אינו נמצא כעת במגעים או בקשר עם שום אדם, גורם או מוסד. הפוליטיקאי הבכיר גולאם-עלי חדאד-עאדל, שנשוי לאמו של אשתו של מוג'תבא, העניק את ההצהרה לסוכנות הידיעות האיראנית ILNA, והדברים קיבלו סיקור גם ב'איראן אינטרנשיונל'.

בדבריו ניסה חדאד-עאדל להרגיע את הרוחות ואמר כי על אף הנתק והיעדר המגעים התקופתי, מוג'תבא בריא ושלם. הוא הבהיר כי המצב הנוכחי נובע משיקולים ומשקעים מסוימים הדורשים זאת לעת עתה, אך לא פירט מהם אותם שיקולים בדיוק. ההצהרה החריגה מגיעה על רקע גל שמועות נרחב וביקורת גוברת ברחבי איראן ומחוצה לה, שהתעוררו בעקבות היעדרותו התמוהה והבולטת של מוג'תבא חמינאי מטקס הלווייתו של אביו, המנהיג העליון הראשי והוותיק עלי חמינאי. היעדרותו מאירוע הלאומי המרכזי והרגשי כל כך שואבת אליה עניין רב במערכת הפוליטית והביטחונית ברפובליקה האסלאמית, במיוחד לאור מעמדו והשפעתו הגוברת במסדרונות השלטון בטהראן והפיכתו ליורש הנהגת המדינה. כידוע, בהלווייה עצמה התגלתה זהות האיש שעמד במסכה שחורה וכובע מצחייה בשורה הראשונה והוביל את התפילות. רבים העריכו כי מדובר במוג'תבא עצמו, אך הדיווחים הרשמיים חשפו כי מדובר במוחמד ג'וואד חמינאי, נכדו הבכור של המנהיג, שנפצע באורח קשה וסבל מכוויות חמורות בפניו במהלך מתקפת הטילים של ארה"ב וישראל ב-28 בפברואר.

האיש במסכה ( צילום: רשתות חברתיות )

לצד ההתייחסות לנתק התקשורתי ולמצבו הבריאותי, התייחס חדאד-עאדל גם לטענות ולדיווחים שנפוצו בתקופה האחרונה בנוגע לעסקיו הכלכליים ולנכסיו של מוג'תבא חמינאי עוד טרם עלייתו לכס ההנהגה העליונה. חדאד-עאדל דחה בתוקף את הדיווחים והגדיר אותם כעדויות שקריות לחלוטין.

לדבריו, חמינאי פעל לאורך כל השנים כאיש דת מן המניין במוסדות הלימוד השיעיים, והכנסתו היחידה התבססה אך ורק על המלגה הסטנדרטית והצנועה המקובלת והמשולמת לתלמידי סמינרים ואנשי דת באיראן, ללא כל מעורבות בעסקים פרטיים או מסחריים.

יצוין כי חדאד-עאדל נשוי לטייבה מהרוזאדה, ולהם בן אחד ושלוש בנות. בתם זהרא חדאד-עאדל נישאה למנהיג העליון של איראן האייתוללה מוג'תבא חמינאי. זהרא נהרגה יחד עם חמיה במהלך ההתנקשות בעלי חמינאי בפתיחת מבצע שאגת הארי.

בינתיים, הבידוד של מוג'תבא חמינאי ממשיך להעסיק את קהילת המודיעין העולמית. על פי דיווח בסעודיה, גורם ביטחוני ישראלי טען כי המנהיג העליון החדש כלל אינו שוהה כעת על אדמת איראן, וכי המסרים המפורסמים בשמו אינם נכתבים על ידו אלא על ידי בכירי משמרות המהפכה.