נציגי היהודים בכנס "מימוש הבטחת הנקמה" ( צילום: לפי סעיף 27א )

ברקע התקיפות האמריקאיות על מתקני צבא איראניים, נציגי הקהילה היהודית באיראן הגיעו לפרלמנט האיראני אתמול (רביעי), וקראו לנקמה במדינת ישראל. הומיון שמח, נציג הקהילה היהודית בפרלמנט תקף את המערב על "הסטנדרטים הכפולים כלפי הטרור של ישראל וארה"ב", ואמר: "בזמן שמשך שנים האשימו את הרפובליקה האסלאמית של איראן בתמיכה בטרור, כיום הם שותקים מול הפיגועים נגד מפקדים, פקידים ואזרחים איראנים על ידי ארה"ב והמשטר הציוני".

שמח השתתף בכנס "מימוש הבטחת הנקמה", והתייחס לגישה של מדינות המערב: "מאז תחילת ניצחון המהפכה האסלאמית, ארה"ב וכמה מעצמות אימפריאליסטיות, תוך שימוש בתקשורת אוהדת, תמיד ניסו להציג את הרפובליקה האסלאמית של איראן כמדינה שתומכת בטרור בדעת הקהל העולמית". הוא טען כי "המערב שומר על שתיקה מול טרור נגד איראנים". הוא הוסיף: "בשנה האחרונה, המשטר הציוני וארה"ב, באמצעות פעולות טרור, הרגו מספר רב של מפקדים, פקידים, דמויות פוליטיות וצבאיות, כמו גם נשים, ילדים ואזרחים איראנים חפים מפשע, אך למרות פשעים אלה, לא רק שמממשלות המערב לא גינו זאת, אלא גם כלי התקשורת הבינלאומיים שומרים על שתיקה בנוגע לאירועים אלה".

ד"ר חכם חמאמי לזר מרבני איראן משתלח בישראל - צילום: לפי סעיף 27א ד"ר חכם חמאמי לזר מרבני איראן משתלח בישראל | צילום: צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 2:02

שמח התייחס לנקמה בישראל: "הנקמה בפושעים טמונה בערכים הדתיים. הנושא של נקמה והתמודדות עם עוולות מקבל מקום רב בערכים הדתיים, כולל בתורה. בתורה מדגישים את העיקרון של צדק וענישה בהתאם לפשע, וזהו אותו מושג המתבטא בביטוי 'עין תחת עין'". שמח משתמש בתורה כדי להצדיק נקמה בישראל, אך הוא עצמו מחלל שבת ולא דורך בבית כנסת ובז לכל דבר שבקדושה.

הוא הוסיף: "הרפובליקה האסלאמית של איראן צריכה להבהיר את הזכות הלגיטימית הזו לעמים בעולם, ואפילו לאויביה, כך שכולם ידעו שההתמודדות עם הטרור וענישת האחראים לו היא דרישה הנובעת מצדק וזכויות העמים".

גם ד"ר חכם חמאמי לזר מרבני איראן, השתלח בישראל וקרא לנקמה. וציטט את הפסוק מספר במדבר: "ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו". הוא אמר לתקשורת האיראנית כי "התורה אומרת שדם שנשפך נמחל רק בשפיכת דם הרוצח".

כנס "מימוש הבטחת הנקמה" ( צילום: לפי סעיף 27א )

חכם חמאמי קרא "להרוג את רוצחי המנהיג העליון ולנקום את דמו". חמאמי תיאר את חיסול חמינאי "שיא של חוסר רחמים וחוסר כבוד לערך האנושי", ואמר: "האויב הציג את הפשע שלו ברמה הגבוהה ביותר באירוע הזה, והוכיח שוב שאין גבולות לתוקפנות ולחוסר הכבוד כלפי האנושות".

חכם חמאמי ללה זאר, בהתייחסו למושג "נקמה", אמר: "אני מעדיף להשתמש במונח 'נקמת דם', מכיוון שהמילה 'נקמה' לעיתים עלולה ליצור קונוטציות שליליות, בעוד ש'נקמת דם' במקרה הזה נושאת משמעות ברורה ומדויקת יותר, ויכולה להיתפס בצורה טובה יותר ברמה האזורית והבינלאומית".

חכם חמאמי ללה זאר אמר כי "האויב חשב שאם יסלקו את המנהיג, האחדות של החברה תתפרק, אך התוצאה הייתה הפוכה, והעם האיראני הופיע בזירה מאוחד וחזק יותר מאי פעם. נחישות ואחדות זו גרמו לכך שהרעיון של התנגדות ומנהיגות השתרשו עמוק יותר בליבות של העם האיראני והאזור, והאויב נתקל בכישלון בחישובים שלו".