ארצות הברית המשיכה הלילה (בין רביעי לחמישי) בגל התקיפות הנרחב באיראן, כאשר זה הלילה ה-12 ברציפות שבו תוקפים כוחות אמריקניים מטרות איראניות.

הלילה, לראשונה בסבב ההסלמה הנוכחי, השתמש צבא ארה"ב במפציצים אסטרטגיים כבדים מסוג B-1 להשמדת יעדים באיראן.

בהודעה רשמית של פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) נמסר כי "כוחות צבא ארה"ב תקפו מטרות צבאיות איראניות, ובהן יכולות ימיות, מתקני אחסון טילים וכטב"מים, אתרי תצפית חופיים ונכסי הגנה אווירית". על פי ההודעה, "התקיפות שוחקות עוד יותר את יכולתה של איראן לתקוף ימאים אזרחיים וכלי שיט מסחריים".

מצור ימי נגד איראן

עוד נמסר מפיקוד המרכז כי "החודש תקפו כוחות אמריקניים עשרות אתרים צבאיים איראניים ביבשה, לצד חידוש המצור הימי נגד איראן". נכון להיום, כוחות הצבא הסיטו ממסלולם תשעה כלי שיט מסחריים ונטרלו כלי שיט אחד, כדי למנוע מספינות להיכנס לנמלים איראניים או לצאת מהם.

בצבא ארה"ב הדגישו כי במהלך שלושת החודשים האחרונים, איראן תקפה יותר מ-30 כלי שיט מסחריים שעוברים במצר הורמוז, הנתיב החיוני לסחר אזורי ועולמי. למרות התוקפנות האיראנית, הבהירו בפיקוד המרכז כי מצר הורמוז נותר פתוח למעבר כלי שיט מסחריים, כאשר מאז תחילת מאי סייעו כוחות CENTCOM בהקלת המעבר של כ-900 כלי שיט מסחריים ו-450 מיליון חביות נפט גולמי דרך המצר.

איראן: "מצר הורמוז סגור לחלוטין"

בתגובה להסלמה האמריקנית, משמרות המהפכה של איראן שיגרו הלילה איום ישיר לעבר ארצות הברית, והודיעו כי מצר הורמוז נמצא בשליטתם המלאה וכי הוא "סגור לחלוטין" כל עוד נמשכת הפעילות האמריקנית באזור.

בהודעה הבהירו במשמרות המהפכה כי לא תורשה תנועה, כניסה או יציאה של מכליות נפט דרך המצר ללא תיאום מראש עם שלטונות איראן. מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה מוסאבי הזהיר: "איראן תנתק את החשמל של בנות בריתה האזוריות של ארה"ב אם הכבישים ומפעלי הכוח באיראן יותקפו".

טראמפ: "תשלמו מחיר כבד"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוציא מוקדם יותר אזהרה חריפה כנגד איראן בנוגע למצר הורמוז. טראמפ איים כי כל פגיעה במצר תיענה בתגובה צבאית מיידית נגד תשתיות אסטרטגיות בעומק השטח האיראני - לרבות גשרים ותחנות כוח בבירה טהראן עצמה.

לדבריו, "אף אחד לא רוצה שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וטהרן תשלם מחיר כבד". הנשיא הוסיף כי "האמריקאים אינם נגד המלחמה", אך חוששים מעלייה במחירי הדלק כתוצאה מהסגירה של מצר הורמוז.

הערכות בישראל: תקיפת הר המכוש בקרוב

על פי דיווחים, ארצות הברית עדכנה את ישראל בימים האחרונים כי בכוונתה להעלות מדרגה משמעותית בלחימה מול המשטר בטהרן. העדכון המוקדם שנמסר לצמרת הביטחון בירושלים נועד לאפשר תיאום הדוק בין שתי המדינות לקראת האפשרות שהאזור יירד לגלי הסלמה נרחבים יותר.

במערכת הביטחון מעריכים כי בהמשך להצהרותיו התקיפות של הנשיא טראמפ, אחד היעדים המרכזיים שסומנו לתקיפה הקרובה הוא אתר הר המכוש – יעד אסטרטגי שהנשיא האמריקני הבטיח לתקוף מבעוד מועד.

יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף כתב בתגובה כי "באזור שבו אנחנו לא מוכרים נפט, אף אחד לא ימכור נפט", והוסיף כי מצר הורמוז "לא יחזור למצבו שלפני המלחמה". בינתיים, בשל החשש מפני הסלמה, בריטניה הוציאה את הצוותים הדיפלומטיים שלה מאיראן.