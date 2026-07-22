ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט הגיב אמש (שלישי) במתקפה חריפה וישירה לראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני, לאחר שזה השמיע דברים קשים והשמצות נגד מדינת ישראל, הנהגתה, מפקדי צה"ל וחייליו.

בציוץ ישיר שפרסם בחשבון ה-X שלו, בשפה האנגלית, הבהיר בנט כי עמדותיו של ראש העיר ממקמות אותו לצד הגורמים האנטישמיים ומכחישי הטבח, תוך התעלמות מוחלטת מהפשעים החמורים שביצע ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר.

"ממדאני, ההשמצות האנטישמיות שלך נגד ראש ממשלת ישראל, מפקדיה וחייליה ממקמות אותך בצד הלא נכון של ההיסטוריה - לצד אלה שמכחישים את ה-7 באוקטובר ומחו בקמפוסים ב-8 באוקטובר בתמיכה בחמאס הג'נוסיידלי", כתב בנט בדברים נוקבים.

בהמשך הציוץ הוסיף בנט: "אתה ממשיך מסורת ארוכה של התקפות על יהודים וגינוי שלנו על כך שאנו מגינים על עצמנו. אם תבחר להתמודד מול החוסן של העם היהודי ועוצמתה של ישראל, אתה תפסיד. מצא לך דרך אחרת לקדם את השאיפות הפוליטיות שלך".

"השתיקה שלך על הפשעים שלהם היא חירשת"

בנט הדגיש את הכאב והעוול שנגרם לישראל במלחמה שנכפתה עליה: "עם ישראל לא רוצה מלחמה. אנחנו רוצים שלום. אנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו בבטחה. אבל מאז ה-7 באוקטובר, ישראל נלחמת במלחמה צודקת נגד ארגון טרור שרצח ילדים לעיני הוריהם והורים לעיני ילדיהם, שהטיל מום, שחטף, שאנס והשתמש באלימות מינית כנשק".

"השתיקה שלך על הפשעים שלהם היא חירשת", הוסיף בנט. "אנחנו תמיד נגן על העם שלנו מפני אלה שמבקשים למחוק אותנו".