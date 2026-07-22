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מתקפה חריפה

ממדאני איים לעצור את נתניהו; כך בחר להגיב לו באנגלית נפתלי בנט

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שיגר מתקפה חריפה בחשבון ה-X שלו נגד ראש העיר ממדאני, בעקבות התבטאויותיו נגד מדינת ישראל, הנהגתה, מפקדי צה"ל וחייליו. בנט הבהיר כי ההשמצות האנטישמיות ממקמות אותו בצד הלא נכון של ההיסטוריה לצד תומכי חמאס ומכחישי הטבח, והדגיש כי עם ישראל ימשיך להגן על עצמו בנחישות במלחמה המוצדקת שנכפתה עליו (אקטואליה)

(צילום: קמפיין ממדאני / JS הלל מאיר)

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד" הגיב אמש (שלישי) במתקפה חריפה וישירה לראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני, לאחר שזה השמיע דברים קשים והשמצות נגד מדינת ישראל, הנהגתה, מפקדי צה"ל וחייליו.

בציוץ ישיר שפרסם בחשבון ה-X שלו, בשפה האנגלית, הבהיר בנט כי עמדותיו של ראש העיר ממקמות אותו לצד הגורמים האנטישמיים ומכחישי הטבח, תוך התעלמות מוחלטת מהפשעים החמורים שביצע ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר.

"ממדאני, ההשמצות האנטישמיות שלך נגד ראש ממשלת ישראל, מפקדיה וחייליה ממקמות אותך בצד הלא נכון של ההיסטוריה - לצד אלה שמכחישים את ה-7 באוקטובר ומחו בקמפוסים ב-8 באוקטובר בתמיכה בחמאס הג'נוסיידלי", כתב בנט בדברים נוקבים.

בהמשך הציוץ הוסיף בנט: "אתה ממשיך מסורת ארוכה של התקפות על יהודים וגינוי שלנו על כך שאנו מגינים על עצמנו. אם תבחר להתמודד מול החוסן של העם היהודי ועוצמתה של ישראל, אתה תפסיד. מצא לך דרך אחרת לקדם את השאיפות הפוליטיות שלך".

"השתיקה שלך על הפשעים שלהם היא חירשת"

בנט הדגיש את הכאב והעוול שנגרם לישראל במלחמה שנכפתה עליה: "עם ישראל לא רוצה מלחמה. אנחנו רוצים שלום. אנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו בבטחה. אבל מאז ה-7 באוקטובר, ישראל נלחמת במלחמה צודקת נגד ארגון טרור שרצח ילדים לעיני הוריהם והורים לעיני ילדיהם, שהטיל מום, שחטף, שאנס והשתמש באלימות מינית כנשק".

"השתיקה שלך על הפשעים שלהם היא חירשת", הוסיף בנט. "אנחנו תמיד נגן על העם שלנו מפני אלה שמבקשים למחוק אותנו".

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני (צילום: Mayor Zohran Kwame Mamdani)

רקע: ממדאני נסוג מאיומו

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני נאלץ להודות לאחרונה כי אין לו את הסמכות המשפטית לממש את איומו לעצור את ראש הממשלה במהלך ביקורו הצפוי בעיר לרגל עצרת האו"ם בספטמבר הקרוב.

בסרטון שפרסם ממדאני, הוא המשיך לתקוף את ראש הממשלה הישראלי במילים חריפות וכינה אותו "האדריכל של רצח עם נוראי נגד העם הפלסטיני". ראש העיר הבהיר כי הממשל שלו בחן לעומק את האפשרות לאכוף את צו המעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי, אך נאלץ להודות בחוסר סמכות.

התבטאויותיו של ממדאני עוררו גל תגובות חריפות ב. שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי קרא למעצרו של ממדאני וכינה אותו "אנטישמי רשע שמשקר בכוונה על דברים חמורים כמו 'רצח עם' כדי לעורר שנאה כלפי יהודים".

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