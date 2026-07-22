שערי הגיהנום נפתחים: מה גורם לטירוף הפחד של החות'ים? | מרתק

האדמה בוערת מתחת לרגלי ההנהגה של הפרוקסי האיראני בתימן, והאימה זוחל במסדרונות האפלים של צנעא.

אחרי שגל תקיפות קטלני ומדויק מחק באבחה אחת כ-12 מהבכירים החשובים ביותר בצמרת החות'ית – ובראשם "ראש הממשלה" של המשטר – הארגון כולו נכנס למצב של הלם מודיעיני ובריחה המונית למחילות התת-קרקעיות. כפי שנחשף ודווח לראשונה במקורות זרים ובדוחות מודיעיניים, החרדה המוגברת בארגון הטרור אינה מקרית: היא תוצאה ישירה של מתקפות מחץ של חיל האוויר הישראלי שנערכו בספטמבר 2025. ההצלחה המסחררת בהשמדת צמרת הפיקוד הוכיחה חדירה מודיעינית עמוקה וחסרת תקדים, שהשביתו את תפקוד הארגון והכניסו את המפקדים למגננה היסטרית.

הכוחות המזוינים של החות'ים בתימן - צילום: התקשורת הצבאית של החות'ים בתימן הכוחות המזוינים של החות'ים בתימן | צילום: צילום: התקשורת הצבאית של החות'ים בתימן 10 10 0:00 / 2:30

נהלי החירום החדשים של צמרת הטרור

כדי לנסות ולבלום את גל החיסולים הבא מצד ישראל וארצות הברית, הפיקוד העליון של החות'ים הציב שורת הנחיות קשיחות ואבסולוטיות:

מעבר מוחלט למחתרת: השרים והבכירים נטשו באופן מיידי את בתיהם, משרדי הממשלה והמתחמים הרשמיים, והועברו לדירות מסתור חשאיות שאינן רשומות על שמם.

השרים והבכירים נטשו באופן מיידי את בתיהם, משרדי הממשלה והמתחמים הרשמיים, והועברו לדירות מסתור חשאיות שאינן רשומות על שמם. חרם סלולרי וטכנולוגי: הוטל איסור מוחלט וגורף על החזקת טלפונים חכמים, מכשירים סלולריים או כל ציוד בעל רכיבי GPS וקישוריות, מתוך חשש מיידי לאיכון צבאי.

הוטל איסור מוחלט וגורף על החזקת טלפונים חכמים, מכשירים סלולריים או כל ציוד בעל רכיבי GPS וקישוריות, מתוך חשש מיידי לאיכון צבאי. ניתוק פגישות פרונטליות: כל כינוסי הפסגה והפגישות ההמוניות בוטלו לחלוטין, כאשר מערך העברת המסרים עבר להתבסס באופן בלעדי על שליחים אנושיים ופתקים מוצפנים

כל כינוסי הפסגה והפגישות ההמוניות בוטלו לחלוטין, כאשר מערך העברת המסרים עבר להתבסס באופן בלעדי על שליחים אנושיים ופתקים מוצפנים גניזה ומידור מידע: הארגון החל להסתיר ולעכב בקנאות דיווחים על חיסולם של מפקדי שטח כדי למנוע מהאויב אינדיקציות מודיעיניות וכדי לשמור על מורל מפורק.

הארגון החל להסתיר ולעכב בקנאות דיווחים על חיסולם של מפקדי שטח כדי למנוע מהאויב אינדיקציות מודיעיניות וכדי לשמור על מורל מפורק. מסע ציד וחיסול מרגלים: מנגנוני ביטחון הפנים פתחו בגלי מעצרים המוניים וחסרי רחמים באזורי צנעא ואל-חודיידה נגד אזרחים המושבדים בשיתוף פעולה עם ישראל, ארה"ב או סעודיה.

מנגנוני ביטחון הפנים פתחו בגלי מעצרים המוניים וחסרי רחמים באזורי צנעא ואל-חודיידה נגד אזרחים המושבדים בשיתוף פעולה עם ישראל, ארה"ב או סעודיה. ביטול שיירות פאר: הבכירים הונחו לנטוש את רכבי השטח המאובטחים ולנוע אך ורק ברכבים אזרחיים פשוטים וללא שום סממני זיהוי בולטים.

התקיפות באיראן, הלילה - צילום: צבא ארה"ב התקיפות באיראן, הלילה | צילום: צילום: צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:22

צעדי החירום של המשטר האיראני

בניגוד להכחשות קודמות, המועצה העליונה לביטחון לאומי בטהרן פרסמה הבוקר המלצה רשמית לתושבים לעזוב באופן זמני את הבירה - צעד חסר תקדים המעיד על אובדן השליטה. כאמור, הרשויות הפכו צירים מרכזיים לחד-סטריים ליציאה בלבד, אך הצעד לא מספיק כדי להתמודד עם גודל המנוסה.

במקביל, המשטר משבש את האינטרנט ומפיץ הנחיות בהולות למחיקת אפליקציות מסרים כמו וואטסאפ מחשש לריגול ולדליפת תיעודי פאניקה. צעד זה מצביע על החשש העמוק של השלטונות מפני חשיפת מלוא היקף המשבר לעולם החיצון.

מטוס קרב F-16CJ של חיל האוויר האמריקאי ( צילום: פיקוד מרכז של צבא ארה"ב )

ההסלמה האמריקאית

במקביל, ארצות הברית העבירה בימים האחרונים מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-16CJ בלוק 50 ממרכז אירופה אל אזור המפרץ הפרסי. המטוסים מצוידים במערכות ייחודיות המיועדות באופן בלעדי להשמדת מכ"מים וסוללות הגנה אווירית, במטרה ליצור מסדרון חדירה אווירי עמוק לתוך שטחה של איראן.