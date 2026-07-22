הרשת בטירוף: מי האיש המסתורי שנראה בדיוק כמו טראמפ?  

טראמפ והכפיל ( צילום: רשתות חברתיות )

טראמפ והכפיל שלו - צילום: רשתות חברתיות טראמפ והכפיל שלו | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:10

לפי דיווחים, ההסבר הסביר ביותר הוא שמדובר בוויקטור קנאבס, אביה בן ה־84 של הגברת הראשונה מלניה טראמפ, שליווה את בני המשפחה באירוע. הדמיון ביניהם, כך נראה, הספיק כדי להצית סערה עולמית ולגרום למיליוני גולשים לעצור את הסרטון ולצפות בו שוב ושוב.

ויקטור קנאבס אביה של מלניה טראמפ, ( צילום: מסך )

למרות גל הספקולציות, אין כל ראיה לכך שמדובר בכפיל של הנשיא. אולם ברשת, שבה כל פרט קטן הופך במהירות לוויראלי, התיעוד הזה כבר הפך לאחד הסרטונים המדוברים ביותר של הימים האחרונים.