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גל של ספקולציות

הרשת בטירוף: מי האיש המסתורי שנראה בדיוק כמו טראמפ?  

רגע אחד ברקע של תיעוד רשמי הפך לוויראלי בכל העולם והצית אינספור השערות ברשתות החברתיות. הדמיון המפתיע לנשיא  גרם לגולשים לתהות: האם טראמפ יצר לעצמו כפיל? (חדשות בעולם)

טראמפ והכפיל (צילום: רשתות חברתיות)

הרשתות החברתיות גועשות ביממה האחרונה בעקבות סרטון שבו נראה נשיא ארצות הברית משוחח עם עיתונאים ליד מטוס ה"אייר פורס 1", לאחר גמר מונדיאל 2026. אלא שלא דבריו של טראמפ גנבו את ההצגה, אלא אדם שעמד מאחוריו ונראה דומה לו באופן יוצא דופן.

האיש האלמוני, שלבש חליפה כהה, הפגין מבנה גוף, גיל משוער ואפילו הליכה המזכירים מאוד את טראמפ. תוך שעות התמלאו ה בתגובות, סרטונים ותיאוריות, כאשר רבים תהו אם מדובר ב"כפיל" של הנשיא.

טראמפ והכפיל שלו
טראמפ והכפיל שלו| צילום: צילום: רשתות חברתיות

לפי דיווחים, ההסבר הסביר ביותר הוא שמדובר בוויקטור קנאבס, אביה בן ה־84 של הגברת הראשונה מלניה טראמפ, שליווה את בני המשפחה באירוע. הדמיון ביניהם, כך נראה, הספיק כדי להצית סערה עולמית ולגרום למיליוני גולשים לעצור את הסרטון ולצפות בו שוב ושוב.

ויקטור קנאבס אביה של מלניה טראמפ, (צילום: מסך)

למרות גל הספקולציות, אין כל ראיה לכך שמדובר בכפיל של הנשיא. אולם ברשת, שבה כל פרט קטן הופך במהירות לוויראלי, התיעוד הזה כבר הפך לאחד הסרטונים המדוברים ביותר של הימים האחרונים.

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