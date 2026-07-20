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2 מיליארד צופים

"וואו. הו, וואו. הו": הטירוף של טראמפ רגע לפני המשחק הגדול

כניסה נשיאותית אל לב הדרמה: הנשיא טראמפ הגיע למשחק הגמר של מונדיאל 2026. הנשיא נחת במסוקו הרשמי אל מול עשרות אלפי צופים נרגשים, והתפעל מהמחזה של האירוע הגדול בעולם (חדשות בעולם)

טראמפ רגעים ספורים לפני המשחק (צילום: מסך )

גמר המשחק בין ספרד וארגנטינה סיפק רגע של עוצמה עוד לפני שריקת הפתיחה. נשיא ארצות הברית, , ערך כניסה דרמטית לאצטדיון "מט-לייף" כשהוא רכוב על מסוק ה"מארין 1" הנשיאותי.

ממבט הציפור, בעודו משקיף על האצטדיון המלא והצבעוני, נשמע הנשיא מתפעל מהמחזה ואומר: "וואו. הו, וואו. הו, זה הכל פשוט יפהפה. וואו."

טראמפ מתפעל רגעים לפני המשחק
טראמפ מתפעל רגעים לפני המשחק| צילום: צילום: רשתות חברתיות

מהחלון ומהיציע ראה הנשיא 80,663 צופים שמילאו את האצטדיון עד אפס מקום, ויצרו אווירה מחשמלת שטרם נראתה במדינה.

אולם העוצמה האמיתית של האירוע חרגה מגבולות האצטדיון בניו ג'רזי. לפי דיווחי התקשורת העולמית, המשחק ההיסטורי משך תשומת לב גלובלית חסרת תקדים, עם כ-2 מיליארד צופים ברחבי העולם שעקבו אחרי ההתמודדות בשידור חי.

טראמפ חג מעל המגרש
טראמפ חג מעל המגרש | צילום: צילום: רשתות חברתיות

במהלך האירוע ציין הנשיא כי המשחק הוכיח שארצות הברית הפכה ל"מעצמת כדורגל". הוא התרשם כל כך מההפקה ומההצלחה של האירוע, עד שכבר הציע רעיון להגיש מועמדות לאירוח נוסף בעתיד הקרוב, בטענה שהמספרים מוכיחים כי העולם רוצה לשוב לאמריקה. בנוגע לתוצאה, הנשיא נמנע מלהמר על מנצחת, אך הודה ביושר: "קשה מאוד להמר נגד מסי. הוא נהדר".

דונלד טראמפארגנטינהספרדמונדיאלליאונל מסי
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