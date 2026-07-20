עשרות אלפי אוהדי כדורגל נהרו לאצטדיון הענק בניו ג'רזי כדי לחזות במשחק גמר המונדיאל, אך עבור חלק מהם, אירוע משמעותי באמת התרחש דווקא מחוץ לחומות המגרש. קבוצת בחורי חב"ד שהגיעה למקום, הפכה את רחבת האצטדיון לזירת חגיגה יהודית מרגשת במיוחד, כאשר הצליחו לקיים חגיגת בר מצווה מאוחרת ליהודי כבן 50 מארגנטינה, שהניח תפילין לראשונה בחייו.

היוזמה נולדה כאשר שמונה בחורי חב"ד ממרכז חב"ד העולמי ב-770 הקימו שני דוכני תפילין במקום ליהודים. לאחר שהמתינו שעות ארוכות במהלך המשחק, הגיעה שריקת הסיום וזרם אנושי אדיר של מאות אלפי אנשים החל לצאת מהאירוע. הבחורים התפרסו בשטח במטרה לאתר יהודים בתוך ההמון הגדול. בדוכן המרכזי לבדו, הצליחו החסידים להניח תפילין ליותר מ-50 יהודים שהגיעו לצפות במשחק מכל רחבי העולם.

במהלך הפעילות, פגשו הבחורים באדם כבן 50 שהגיע מארגנטינה. לאחר בירור קצר התברר כי הוא יהודי, אך מעולם לא זכה להניח תפילין. הבחורים סייעו לו לעטות את התפילין, ועם סיום התפילה פרצו בשירה סוערת של "דוד מלך ישראל" ו"עם ישראל חי".

השירה ההמונית וההתרגשות הרבה משכו למקום יהודים נוספים שעברו בסביבה, ובהשראת המעמד המרגש, נעמדו גם הם בתור כדי להניח תפילין. דקות ספורות לאחר מכן, זוהה יהודי נוסף מארגנטינה, צעיר יותר, שזכה אף הוא לסגור מעגל ולהניח תפילין לראשונה בחייו.

"הגענו שמונה בחורים מ-770 עם שני דוכנים, וכשהסתיים המשחק יצאה נהירה אדירה של עשרות אלפי איש בבת אחת", משתף בשיחה עם 'כיכר השבת' מענדל גולדברג, מבחורי הישיבה שהפעילו את הדוכן במקום. "התפרסנו בשטח, ובדוכן המרכזי לבדו ספרנו יותר מ-50 יהודים שהניחו תפילין.

"השיא היה כשפגשנו יהודי כבן 50 מארגנטינה. שאלנו אותו אם הוא יהודי, והוא השיב שכן. בקושי הצלחנו לדבר איתו, חצי באנגלית וחצי בתנועות ידיים, והבנו שהוא מעולם לא הניח תפילין בחייו. עשינו לו שם בר מצווה מרגשת, וברגע שסיימנו לקרוא איתו קריאת שמע, פרצנו בריקוד סוער. השירה של 'דוד מלך ישראל' ו'עם ישראל חי' סחפה את כולם, ובעקבות ההתרגשות הגדולה הגיעו עוד ועוד יהודים שנעמדו בתור להניח תפילין. נשארנו שם עד דקות השקיעה האחרונות, זה היה מבצע יהודי אדיר ומטורף שלא נשכח".

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