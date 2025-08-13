כיכר השבת
חב"ד: חסידות עולמית של שליחות והפצת יהדות

תנועת חב"ד, מהחסידויות הגדולות והמשפיעות בעולם, פועלת להפצת יהדות ברחבי העולם באמצעות אלפי שלוחים ומוסדות חינוך ותורה

חב"ד היא תנועת חסידות שנוסדה על ידי רבי שניאור זלמן מלאדי (בעל התניא) ומונהגת בדורנו על ידי חסידי הרבי מליובאוויטש זצ"ל. התנועה מפעילה את מערך השליחות הגדול בעולם היהודי, עם אלפי בתי חב"ד הפזורים ברחבי העולם, ומקיימת פעילות ענפה של הפצת יהדות וסיוע ליהודים בכל מקום.

המרכז העולמי של חב"ד ממוקם ב-770 איסטרן פארקוויי בשכונת קראון הייטס שבניו יורק, המשמש כמוקד רוחני ומנהלי לפעילות החסידות. בישראל פועלת החסידות באמצעות ארגון צעירי חב"ד, המפעיל מאות בתי חב"ד ומוסדות חינוך ברחבי הארץ.

בתקופת המלחמה הנוכחית (מבצע חרבות ברזל) הרחיבה חב"ד את פעילותה בקרב חיילי צה"ל, עם מאות שלוחים המגיעים לבסיסים ולנקודות הפריסה בדרום ובצפון להנחת תפילין, חלוקת ערכות שי וקיום פעילות רוחנית מחזקת עבור הלוחמים.

תנועת חב"ד מתאפיינת בשילוב ייחודי של שמירה על המסורת החסידית יחד עם פתיחות ופעילות בקרב כלל שכבות העם. השלוחים פועלים להנגשת היהדות באופן ידידותי ומזמין, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים להפצת המעיינות.

מפעל השליחות של חב"ד ממשיך להתרחב, כאשר בשנה האחרונה בלבד יצאו עשרות משפחות שלוחים חדשות לנקודות שונות בעולם. במקביל, מקיימת החסידות פעילות חינוכית ענפה באמצעות רשת מוסדות החינוך "אהלי יוסף יצחק" ו"בית רבקה", לצד ישיבות ומדרשות ברחבי העולם.

