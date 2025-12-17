מליאת הכנסת אישרה מוקדם יותר היום (רביעי) את הצעת חוק הגשמת הזהות היהודית במרחב הציבורי, של חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן. במליאה החלה להתעורר מהומה וחברת הכנסת מ'יש עתיד' מירב בן ארי, קרע את הצעת החוק.
49 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 35 מתנגדים, והיא תועבר לוועדת הכנסת לקביעת הוועדה שבה תידון ההצעה.
האופוזיציה שכמובן התנגדה להצעת החוק של דיסטל אטבריאן, בשל המוטיבים היהודיים שבחוק, החלו לזעום במליאה.
חברת הכנסת בן ארי, אף החלה לקרוא סעיפים מתוך הצעת החוק וזעמה על הסעיפים, לאחר מכן, כאשר חברת הכנסת דיסטל עומדת בדוכן ומדברת על החוק, היא קרעה את הצעת החוק.
בן ארי: "תתביישי לך, מה את רוצה לעשות עם החוק הזה". דיסטל השיבה: "את שקרנית ומכיוון שהסיכוי שלך להיבחר לכנסת הבאה הוא אספי, ב'הבימה' מחפשים שחקניות, את טובה במשחק".
חברת הכנסת גלית דיסטל-אטבריאן, הסבירה על החוק: "לא יגיע יותר פקח לדוכן חב"ד כדי לגרש אותו, יגיע פקח לאלה שמפריעים ליהודי שמניח תפילין, יגיע פקח לאלה שמפריעים ליהודים להתפלל במרחב הציבורי".
עוד היא אמרה: "בתוך חג האורות, החג הרוחני והקדוש הזה, אני מכריזה שהעם היהודי יהיה חופשי בארצו להתפלל, להניח תפילין ולממש את הזהות היהודית שלו בגאווה ובעוצמה. ומי שיעז להפריע לו, יצטרך להתמודד עם החוק".
מהי הצעת החוק המדוברת לזהות יהודית?
בהצעה נכתב: "מוצע לעגן בחוק את הזכות לבטא זהות יהודית במרחב הציבורי ובמוסדות הממומנים מתקציב המדינה. ההצעה כוללת איסור על הפרעה להנחת תפילין או תפילה. בבית כנסת או במוסד חינוכי שבהם קהילה יהודית מתפללת, ניתן לדרוש שהתפילה תתקיים לפי מנהג יהודי המקום. במרחב ציבורי או במוסד ציבורי יש לאפשר קיום תפילות לפי מסורת המתפללים, ובלבד שישנה בישראל קהילה המתפללת לפי מסורת זו".
בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, הוקמה, בין היתר, מתוך תחושת החובה של העם לשמר את המורשת שכה רבים מבנינו מסרו נפשם על קידושה ושימורה. ישראל קיימת בזכות נחישותם לשמר את הייחוד היהודי למרות הקשיים והאכזריות, במטרה לאזור כוח ולמנוע את דיכוי הזהות היהודית על ידי בעלי הכוח והשררה – יהיו אשר יהיו".
"למרות זאת", נכתב בהסבר: "בשנים האחרונות אנו עדים למקרים שבהם שלילת היכולת להניח תפילין או לקיים תפילה יהודית בפרהסיה הישראלית מתרחשת, בין אם באמצעות מגבלות בירוקרטיות ובין אם דרך לחצים ציבוריים. כנסת ישראל חייבת לעמוד בפרץ ולוודא שהמרחב הציבורי במדינת ישראל יישאר מקום שבו יכול כל יהודי יכול לבטא את אמונתו בגאווה ובציבור. חוק זה נועד להבטיח שהסממנים שבגינם ובאמצעותם נרדפו יהודים לאורך הדורות, לא יהפכו לשנויים במחלוקת במדינה היהודית".
0 תגובות