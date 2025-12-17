מליאת הכנסת אישרה מוקדם יותר היום (רביעי) את הצעת חוק הגשמת הזהות היהודית במרחב הציבורי, של חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן. במליאה החלה להתעורר מהומה וחברת הכנסת מ'יש עתיד' מירב בן ארי, קרע את הצעת החוק.

49 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 35 מתנגדים, והיא תועבר לוועדת הכנסת לקביעת הוועדה שבה תידון ההצעה.

האופוזיציה שכמובן התנגדה להצעת החוק של דיסטל אטבריאן, בשל המוטיבים היהודיים שבחוק, החלו לזעום במליאה.

חברת הכנסת בן ארי, אף החלה לקרוא סעיפים מתוך הצעת החוק וזעמה על הסעיפים, לאחר מכן, כאשר חברת הכנסת דיסטל עומדת בדוכן ומדברת על החוק, היא קרעה את הצעת החוק.

בן ארי: "תתביישי לך, מה את רוצה לעשות עם החוק הזה". דיסטל השיבה: "את שקרנית ומכיוון שהסיכוי שלך להיבחר לכנסת הבאה הוא אספי, ב'הבימה' מחפשים שחקניות, את טובה במשחק".

חברת הכנסת גלית דיסטל-אטבריאן, הסבירה על החוק: "לא יגיע יותר פקח לדוכן חב"ד כדי לגרש אותו, יגיע פקח לאלה שמפריעים ליהודי שמניח תפילין, יגיע פקח לאלה שמפריעים ליהודים להתפלל במרחב הציבורי".

עוד היא אמרה: "בתוך חג האורות, החג הרוחני והקדוש הזה, אני מכריזה שהעם היהודי יהיה חופשי בארצו להתפלל, להניח תפילין ולממש את הזהות היהודית שלו בגאווה ובעוצמה. ומי שיעז להפריע לו, יצטרך להתמודד עם החוק".