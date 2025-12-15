ראש האופוזיציה יאיר לפיד נאם היום (שני) בכנסת בפתח ישיבת סיעת יש עתיד והוא פנה בשפה האנגלית ליהודי העולם.

"אחינו ואחיותינו", אמר לפיד בפתח נאומו: "אנחנו אתכם. היום הזה, מציב מולנו בחירה. האם נכבה את הנרות ונסתתר, או שנדליק אותם ונאמר: אנחנו פה, אנחנו מסרבים להכנע לשנאה, אנחנו מאמינים בכוחו של העם היהודי. אלה ימים קשים, אבל אנחנו לא נכנע לייאוש. אנחנו שולחים לכם מפה כוח ואהבה. דלתנו תמיד פתוחה בפניכם. המדינה הזו, מדינת ישראל, היא גם שלכם ותמיד תהיה. אנחנו שוב ולנצח – בוחרים בחיים".

לפיד הוסיף: "אני פונה מפה, מירושלים, בירת ישראל, ליהודי העולם כולו. מסידני לקליפורניה, מאמסטרדם למנצ'סטר, מפיטסבורג לברלין. היום הזה, מציב מולנו בחירה. האם נכבה את הנרות ונסתתר, או שנדליק אותם ונאמר: אנחנו פה, אנחנו מסרבים להכנע לשנאה, אנחנו מאמינים בכוחו של העם היהודי".

לפיד חידש חידוש גדול בדבריו באומרו: "יש דבר אחד שחג החנוכה מסמל, ואינו נאמר בתפילה. החג הזה אומר: אנחנו פה. האימפריות שניסו להשמיד אותן נעלמו, האנטישמים שחשבו להכחיד אותנו נכחדו בעצמם".

"אתמול", השתפך לפיד: "דיברתי עם ג'רמי, ראש הקהילה היהודית של סידני. אמרתי לו, "ג'רמי, הם צריכים לשמוע ממך היום דבר אחד: שאתה מאמין בהם, שהשנאה לא תנצח אותם. הכוח הגדול בעולם אינו אנשים שעומדים על גשר ויורים בחפים מפשע. הכוח הגדול בעולם הוא מסורת, ותרבות, וההחלטה שלנו לאהוב אחד את השני מכוחה של זהות משותפת".

עוד הוא אמר: "נכון שיש אנטישמים בכל מקום. נכון שזה מפחיד, אבל יש עוד דבר בכל מקום, בכל פינה בעולם: יש משפחה יהודית, שמדליקה נרות, והורים שאומרים לילדיהם: הדבר שאנחנו מאמינים בו הוא החיים והאהבה אחד לשני. אתם חלק מסיפור גדול מכם, והתפקיד שלכם הוא להמשיך לספר אותו".

לסיום הוא אמר: "אלה ימים קשים, אבל אנחנו לא נכנע לייאוש. אנחנו שולחים לכם מפה כוח ואהבה. דלתנו תמיד פתוחה בפניכם. המדינה הזו, מדינת ישראל, היא גם שלכם ותמיד תהיה. אנחנו שוב ולנצח – בוחרים בחיים. תשמרו על עצמכם, ולמרות הכל – חג שמח".