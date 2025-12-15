כיכר השבת
בקור המקפיא

"חג נפלא" | תיעוד: שוטרי ניו יורק עומדים בשלג בנשקים שלופים - מול חזית בית הכנסת 

משטרת ניו יורק פרסמה הודעת 'חג שמח' לקהילה היהודית הגדולה בעולם, יהדות ניו יורק | בפוסט שפרסמה דוברות המשטרה הניו יורקית נראים שוטרים ניצבים בחזית בית הכנסת ביום מושלג (חדשות) 

שוטרים ניו-יורקים שומרים על בית הכנסת (צילום: NYPD)

עומדים בשלג בנשקים שלופים - ושומרים על בית כנסת בעיר ניו יורק - זו התמונה שפרסמה אתמול (ראשון) NYPD, משטרת העיר ניו יורק באיחולי חג שמח לעם ישראל.

בפוסט המצורף הודגש כי לא ידוע על איום מיידי כלפי יהודי ניו יורק, ברקע הטבח הנורא שהתרחש באוסטרליה אמש.

"בעוד יהודים ברחבי ניו יורק מקבלים את פני הלילה הראשון של חנוכה, אנו רוצים לאחל לכולם חג נפלא", כתבה המשטרה בהודעת דוברות.

"סיפור חנוכה הוא תזכורת חשובה לכוחו של האור על החושך, ומסר זה משמעותי במיוחד גם כיום", הוסיפה המשטרה.

משטרת ניו יורק ביקשה כאמור להדגיש בהודעתה כי לא ידוע על איום ספציפי כלפי הקהילה היהודית.

"למרות שאין כרגע איום ספציפי או אמין על חגיגות חנוכה כאן, משטרת ניו יורק תהיה בכוח מלא באירועים ובבתי כנסת כדי שהקהילות שלנו יוכלו להתאסף בבטחה. כרגיל, אם אתם רואים משהו, אמרו משהו. התקשרו ל- 888-NYC-SAFE", סיכמה המשטרה את הודעתה, שנוסחה ביום טראגי במיוחד עבור הקהילות היהודיות בכל רחבי העולם.

(צילום: NYPD)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר