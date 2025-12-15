עומדים בשלג בנשקים שלופים - ושומרים על בית כנסת בעיר ניו יורק - זו התמונה שפרסמה אתמול (ראשון) NYPD, משטרת העיר ניו יורק באיחולי חג שמח לעם ישראל.

בפוסט המצורף הודגש כי לא ידוע על איום מיידי כלפי יהודי ניו יורק, ברקע הטבח הנורא שהתרחש באוסטרליה אמש.

"בעוד יהודים ברחבי ניו יורק מקבלים את פני הלילה הראשון של חנוכה, אנו רוצים לאחל לכולם חג נפלא", כתבה המשטרה בהודעת דוברות.

"סיפור חנוכה הוא תזכורת חשובה לכוחו של האור על החושך, ומסר זה משמעותי במיוחד גם כיום", הוסיפה המשטרה.

משטרת ניו יורק ביקשה כאמור להדגיש בהודעתה כי לא ידוע על איום ספציפי כלפי הקהילה היהודית.

"למרות שאין כרגע איום ספציפי או אמין על חגיגות חנוכה כאן, משטרת ניו יורק תהיה בכוח מלא באירועים ובבתי כנסת כדי שהקהילות שלנו יוכלו להתאסף בבטחה. כרגיל, אם אתם רואים משהו, אמרו משהו. התקשרו ל- 888-NYC-SAFE", סיכמה המשטרה את הודעתה, שנוסחה ביום טראגי במיוחד עבור הקהילות היהודיות בכל רחבי העולם.