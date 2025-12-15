ר' ראובן מוריסון הי"ד, חסיד חב"ד מאוסטרליה, נרצח בטבח מסיבת חנוכה בסידני שבאוסטרליה, כך הותר הלילה (בין ראשון לשני) לפרסום.

ראובן, בן 62 בהירצחו, היגר כנער לאוסטרליה מברית המועצות לשעבר בשנות ה-70 ומאז התגורר בבונדי שבסידני. הותיר אחריו את אישתו, בתו ונכדיו.

בשנה שעברה ר' ראובן התראיין לתקשורת המקומית והתייחס לגל האנטשימיות נגד היהודים במדינה ואמר: "אני יודע מה זה להיות נרדף, כשהלכנו ברחובות ברית המועצות תמיד הסתכלנו לאחור, היינו מודעים לסביבה שלנו וציפינו לבלתי צפוי".

באוסטרליה דיווחו הלילה כי ראובן נרצח בזמן שניסה להתעמת עם המחבלים ולהשתלט על אחד מהם, הוא נורה, נפצע אנושות ומותו נקבע בזירת הטבח.

עד ראייה סיפר ל 'דיילי מייל': "הוא צעד לעברו כדי להיאבק בו, אבל אז הוא נורה - אני חושב שהוא נפגע בכליות. הייתי שם כשהוא מת".