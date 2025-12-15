כיכר השבת
נִקְמַת דַּם עֲבָדֶיךָ הַשָּׁפוּךְ

ראובן מוריסון הי"ד נרצח כשניסה להשתלט על המחבלים בטבח מסיבת חנוכה

הותר לפרסום כי ר' ראובן מוריסון הי"ד, חסיד חב"ד מסידני , נרצח בטבח מסיבת החנוכה, לאחר שניסה להתעמת עם המחבלים ולעצור את מסע הרצח (דיין האמת)

3תגובות
ר' ראובן מוריסון הי"ד (צילום: לפי סעיף 27א)

ר' ראובן מוריסון הי"ד, חסיד חב"ד מאוסטרליה, נרצח בטבח מסיבת חנוכה בסידני שבאוסטרליה, כך הותר הלילה (בין ראשון לשני) לפרסום.

ראובן, בן 62 בהירצחו, היגר כנער לאוסטרליה מברית המועצות לשעבר בשנות ה-70 ומאז התגורר בבונדי שבסידני. הותיר אחריו את אישתו, בתו ונכדיו.

בשנה שעברה ר' ראובן התראיין לתקשורת המקומית והתייחס לגל האנטשימיות נגד היהודים במדינה ואמר: "אני יודע מה זה להיות נרדף, כשהלכנו ברחובות ברית המועצות תמיד הסתכלנו לאחור, היינו מודעים לסביבה שלנו וציפינו לבלתי צפוי".

באוסטרליה דיווחו הלילה כי ראובן נרצח בזמן שניסה להתעמת עם המחבלים ולהשתלט על אחד מהם, הוא נורה, נפצע אנושות ומותו נקבע בזירת הטבח.

עד ראייה סיפר ל 'דיילי מייל': "הוא צעד לעברו כדי להיאבק בו, אבל אז הוא נורה - אני חושב שהוא נפגע בכליות. הייתי שם כשהוא מת".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
פילנתרופ איש חסד ואמת, מלא שמחת חיים
ראובן מוריסון
2
הוא באמת גיבור מסר את נפשו להציל נפשות מישראל הי״ד תנצבה אמן
מים
1
נורא! דמעות צער וכאב הי''ד.
איש יהודי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר