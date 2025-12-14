מותו יוצא הדופן של קווין רודריגז זאבאלה, בן 32, על רכבת הרים, נקבע כתאונה והחקירה נסגרה. כך עולה מדוח האירוע של משטרת מחוז אורנג’ בעיר אורלנדו שבפלורידה.

זאבאלה נסע ברכבת הרים מהירה בפארק השעשועים החדש של יוניברסל אורלנדו, Epic Universe, כשהוא נמצא מחוסר הכרה.

רכבת ההרים Stardust Racers, שהיא חלק מהפארק החדש, היא רכבת שמגיעה למהירויות של עד 100 קמ"ש לשעה וגובהה מגיע עד 40 מטר, לפי יוניברסל אורלנדו.

לפי משטרת המחוז, צילומי האבטחה הראו כי בתחילת הנסיעה זאבאלה היה ער ומגיב, אך כשהרכבת חזרה למקום העלייה והירידה מהמסלול הוא כבר לא הגיב.

אנה מרשל, רופאה שהמתינה לעלות על הרכבת באותו רגע, שמעה מישהו צועק "תוציאו אותי!". לדבריה, היא חשבה שמדובר במישהו שמתקשה לנשום בעקבות הנסיעה. לפי הדוח, היא הודיעה לצוות כי היא רופאה ויכולה לסייע. מרשל סיפרה לחוקרים שראתה את זאבאלה מלא בדם, כשעצם הירך שלו נשברה לחלוטין.

ג’וויליז קרוז-רובלס, ידידתו של זאבאלה שהייתה גם היא ברכבת, סיפרה לחוקרים שהצוות לחץ מספר פעמים על חגורת הבטיחות של זאבאלה לפני שהנסיעה החלה.

זאבאלה היה בכסא גלגלים וסבל ממגוון אתגרים רפואיים. הוא נולד עם פגיעה בחוט השדרה ועבר ניתוחים רבים במהלך חייו. בנוסף, הוא סבל מתסמונת פריקת ירך שדרשה ניתוח בשנת 2010.

עורך דינו של המשפחה, בן קרמפ, אמר במסיבת עיתונאים באוקטובר כי מערכות הבטיחות ברכבת ההרים Stardust Racers היו "לא מספקות", וציין כי ההיסטוריה של הרכבת מראה "ציר זמן מדאיג" ומצביעה על דפוס בעיות, ולא על אירוע בודד.

משפחתו של זאבאלה פרסמה הודעה באמצעות עורך דינם, בן קרמפ, ובה נכתב כי המשפחה ויוניברסל הגיעו לפתרון ידידותי בעניינו, כאשר פרטי ההסכם שמורים בסוד. המשפחה הוסיפה כי היא מודה לקהילה על התמיכה ומבקשת פרטיות בשלב זה.