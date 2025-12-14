הטבח הנוראי בחוף בסידני שבאוסטרליה: נכון לשעה זו (ראשון) ידוע על לפחות עשרה הרוגים, ביניהם שליח חב"ד המקומי, ועוד עשרות פצועים בדרגות שונות.

שני המחבלים שהגיעו למקום עם נשק ארוך - נוטרלו וכעת הגיע תיעוד מזירת הטבח, בו נראה אזרח מנסה להשתלט על המחבל.

בתיעוד נראה האזרח מתחבא מאחורי הרכב ואז מסתער על המחבל, גונב ממנו את הנשק, מנסה לירות ללא הצלחה, כאשר במקביל המחבל השני מנסה לירות לעבר האזרחים, המחבל הצליח להימלט אך נתפס בשלב מאוחר יותר.

המשטרה המקומית הבהירה כי עצרה שני חשודים שהם ככל הנראה המחבלים, בהודעה נאמר: "שני אנשים נמצאים במעצר משטרתי בחוף בונדיי".