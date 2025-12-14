כיכר השבת
תיעוד דרמטי מזירת הטבח: עובר אורח מסתער על המחבל, חוטף את הנשק ויורה

בזירת הטבח בסידני שבאוסטרליה היו שני מחבלים לפחות, שניהם נוטרלו. כעת מגיע תיעוד דרמטי במיוחד מזירת הירי, כאשר עובר אורח מסתער על המחבל מאחור, חוטף לו את הנשק ויורה בו (חדשות)

צפו בתיעוד הדרמטי (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)

הטבח הנוראי בחוף בסידני שבאוסטרליה: נכון לשעה זו (ראשון) ידוע על לפחות עשרה הרוגים, ביניהם שליח חב"ד המקומי, ועוד עשרות פצועים בדרגות שונות.

שני המחבלים שהגיעו למקום עם נשק ארוך - נוטרלו וכעת הגיע תיעוד מזירת הטבח, בו נראה אזרח מנסה להשתלט על המחבל.

בתיעוד נראה האזרח מתחבא מאחורי הרכב ואז מסתער על המחבל, גונב ממנו את הנשק, מנסה לירות ללא הצלחה, כאשר במקביל המחבל השני מנסה לירות לעבר האזרחים, המחבל הצליח להימלט אך נתפס בשלב מאוחר יותר.

המשטרה המקומית הבהירה כי עצרה שני חשודים שהם ככל הנראה המחבלים, בהודעה נאמר: "שני אנשים נמצאים במעצר משטרתי בחוף בונדיי".

