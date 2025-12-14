כיכר השבת
מסיבה עם כ-2,000 יהודים

אוסטרליה: חמושים ירו לעבר מסיבת חנוכה המונית בחוף בסידני | במקום לפחות עשרה הרוגים ו-50 פצועים

כלי התקשורת באוסטרליה מדווחים, על אירוע ירי גדול בחוף בונדיי בעיר סידני שבאוסטרליה - שם בזמן האחרון אירעו מספר מקרים אנטישמיים | היורים הגיעו לחוף, שם התקיימה מסיבת חנוכה עם קרוב לאלפיים משתתפים | כעת מדווח על מספר הרוגים (חדשות)

הירי כעת בסידני שבאוסטרליה (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)

אירוע ירי גדול מתרחש בשעה זו (ראשון) בעיר סידני שבאוסטרליה, זמן קצר לפני שהיהודים מדליקים נרות חנוכה. המונים נמלטים מאיזור הירי.

אוסטרליה היא בין המדינות הראשונות שמדליקים נרות חנוכה, והשעה שם כעת אחרי שבע בערב, ובעוד כחצי שעה היהודים במקום אמורים להדליק נר חנוכה.

על פי דיווחים במקום, שני יורים שהגיעו עם נשק ארוך, פתחו במסע ירי לעבר מסיבה יהודית שמתקיימת בחוף בונדיי שבסידני.

על פי דיווחי כלי התקשורת המקומיים, במסיבת חנוכה שאורגנה על ידי בית חב"ד, השתתפו קרוב לאלפיים יהודים ובמקום יש למרבה הצער הרוגים ופצועים, כאשר המשטרה פתחה במרדף אחר היורים.

מזק"א נמסר: "מדובר באירוע טרור נגד הקהילה היהודית, במקום כ-60 נפגעים וכ-10 הרוגים, המחבלים נוטרלו".

בתיעודים שזורמים מזירת הירי, נראים מאות בני אדם נמלטים מהמקום, כאשר במקביל המראות הקשים יותר הם של כוחות הצלה ואנשים שהיו במקום מבצעים החייאות על עשרות בני אדם.

ההזמנ שפורסמה ברשתות החברתיות לאירוע בבית חב"ד בחוף

המתקפות האנטישמיות נגד יהודים באוסטרליה אינן חדשות ומאז המלחמה דווח על עשרות מקרי אנטישמיות במדינה, כאשר השיא היה בשנה שעברה אז הוצת מעון יום לילדים הנמצא סמוך לבית הכנסת בעיר סידני באוסטרליה.

כמו כן דווח על כתובת נאצה אנטישמית שרוססה בלילה על מכונית באזור שבו מתגוררים רבים במזרח סידני. התקרית האנטישמית הנוספת עוררה זעם רב בקרב הקהילה היהודית בעיר וזכתה לגינויים רבים ברחבי אוסטרליה. ככל הידוע, בעל הרכב שעליו רוססה הכתובת אינו יהודי.

כלי תקשורת באוסטרליה דיווחו כי הכתובת האנטישמית רוססה על רכב שחנה ברחוב הנרי בקווינס פארק. משטרת ניו סאות' ויילס מסרה כי אירוע הוונדליזם התרחש ככל הנראה בין השעות 7:00 בבוקר ביום ראשון ל-5:45 בבוקר.

תקרית אנטישמית זו, הצטרפה לשרשרת של אירועים חמורים בחודשים האחרונים כנגד יהודים ברחבי אוסטרליה, כאשר כעת האנטישמיות מסתתרת כביכול בחסות המלחמה בעזה.

לפני יותר משנה, הציתו אלמונים כלי רכב וריססו כתובות גרפיטי עם קריאות נגד מדינת ישראל בפרבר של סידני, בו מתגוררת הקהילה היהודית הגדולה של אוסטרליה.

שבוע לפני כן, התרחש אירוע טרור בקהילת 'עדת ישראל' במלבורן שבאוסטרליה, כאשר רעולי פנים פרצו דרך החלון לתוך בנין בית המדרש המרכזי, שפכו בנזין בכל בית הכנסת והציתו את המקום.

השניים נמלטו מהמקום, וכוחות הכיבוי הוזעקו למקום לכבות את השריפה. למרבה הצער, הבית כנסת נשרף כליל.

2
ממש חבל, בגלל הסכנה אמרו חכמים להדליק כל אחד בתוך בביתו.. חבל שעושים אירועים כאלו שמגרים את השועלים, חבל.. עדיף שכל אחד יעשה בצניעות בביתו וזהו.. אנחנו עדיין בגלות
יהודי
1
זה בגלל ראש האנטישמי העיר החדש של ניו יורק . אל תעשו מסיבות בלי אבטחה, עכשיו ניראה מה טראמפ יגיד על זה אל נקמות השם ,
נחמן

