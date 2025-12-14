כיכר השבת
בכיר רבני חב"ד בישראל בזעקה וקריאה לחסידים ולשלוחים בעולם | צפו

בסרטון וידאו מקברם של שליחי חב"ד שנרצחו בהודו בפיגוע טרור לפני למעלה מעשור, העביר הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, מבכירי רבני חב"ד, לחסידי ושלוחי חב"ד בכל רחבי העולם, ברקע האסון הנורא: "מתפללים שנצליח להתגבר ולהמשיך את השליחות עד מסירות נפש, לא נתפעל מכל החושך שיש בעולם" (חרדים)

הרה"ג הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, מבכירי רבני חב"ד ומוותיקי שליחי הרבי מליובאוויטש לארץ ישראל, התייחס היום (ראשון) בסרטון כואב מצולם לחסידי חב"ד לטבח הנורא בסידני שבאוסטרליה, והעביר מסר לעדת החסידים, רגע לפני תחילת אירועי חנוכה בארץ ובחלקו המערבי של העולם.

הרב גלוכובסקי, המכהן כרב קהילת חב"ד ומרכז העיר רחובות וחבר בית דין רבני חב"ד, הגוף הרבני הרוחני העליום של החסידות, אמר את הדברים כשהוא נמצא בהר הזיתים בירושלים, ליד קברם של שלוחי חב"ד במומבאי שבהודו, הרב גבי ורבקי הולצברג הי"ד, שנרצחו במתקפת הטרור בבית חב"ד שבניהולם בשנת תשס"ט.

"אנ עומד על יד הקבר של הקדושים השלוחים הרב גבריאל ורבקה הולצברג", זעק הרב גלוכובסקי, "ועכשיו אנחנו ביום שבו אנחנו שומעים את הבשורה הנוראית על מה שקורה בסידני, הטבח הנורא עם המחבלים, שגם שם יש הרוגים על קידוש השם.

"אנחנו מתפללים פה לצד הקדושים בהר הזיתים, שנצליח להתגבר ולהמשיך את השליחות שלנו עד מסירות נפש ולא להתפעל מכל החושך שיש בעולם, ונפיץ את האור. כשלוחי חב"ד וחסידי חב"ד נביא את האור של חנוכה לכל עם ישראל לכל העולם כולו, ובעזרת השם בזכות האור הזה ובזכות הקידוש השם ומסירות הנפש נזכה לביאת משיח צדקנו תיכף ומיד ממש".

