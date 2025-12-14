אירוע הירי המזעזע בחוף בונדי בסידני, אוסטרליה, בו נרצחו 11 יהודים במהלך חגיגת חנוכה, תפס את הכותרות של עיתוני ואתרי החדשות המובילים בעולם, שהדגישו את חומרתו ואת המיקוד שלו בקהילה היהודית. הסיקור הגלובלי הרחב הכיר בבירור כי מדובר במעשה טרור משמעותי ואנטישמי.

בכלל אתרי החדשות המובילים בעולם, הפיגוע הנורא זוכה גם בשעות אלו לכותרת ראשית בולטת, כאירוע המרכזי שמעסיק את העולם כולו בשעות אלו. באתר רויטרס הופיעה הכותרת הראשית תחת עדכון חי: "בונדי ביץ' בשידור חי: 12 הרוגים בירי באירוע חנוכה באוסטרליה". גם רשת CNN לא הותירה ספק באשר למיקוד האירוע, והציבה בכותרת הראשית שלה: "לפחות 11 נהרגו בירי אשר כוון לקהילה היהודית באוסטרליה בבונדי ביץ'". דגש דומה ניתן בחדשות NBC, אשר הדגישו כי גורמים רשמיים אמרו שהירי "תוכנן לפגוע" בקהילה היהודית, והציגו בכותרת הראשית שלהם את הדיווחים החיים על "לפחות 11 הרוגים בירי בבונדי ביץ' באוסטרליה שכיוון לקהילה היהודית". פני הרוע: זה המחבל הצעיר שביצע את הפיגוע, פשיטה גדולה על ביתו דוד הכהן | 14:34 סוכנות הידיעות AP הצטרפה לגל הסיקור והעניקה לאירוע את הכותרת הראשית: "חמושים הרגו לפחות 11 אנשים במתקפה על אירוע חג יהודי בבונדי ביץ' בסידני". ההתמקדות בפן האנטישמי של הפיגוע הנורא מגיעה לאחר שראש ממשלת אוסטרליה "שכח" לציין את עובדה זו בהודעתו הראשונה, אותה תיקן לאחר מכן בהודעה אחרת שהדגישה כי מדובר במעשה שכוון נגד הקהילה היהודית בזמן שזו חגגה את חג החנוכה.

"חמוש" הרג 11 בני אדם ( צילום: מסך )

הסיקור מתמקד בהכרזת הטרור ובגורל המחבלים

בגוף הכתבות, הדיווחים התמקדו בהכרזה הרשמית על האירוע כמעשה טרור. הרשתות דיווחו על מעורבותם של שני "חמושים" - המילה "מחבלים" לא הוזכרה לרוב, כאשר אחד חוסל על ידי המשטרה והשני נעצר ונמצא במצב קריטי. המשטרה הפדרלית אף ציינה כי אחד החמושים היה מוכר לשירותי הביטחון, ודווח על אבטחה ונטרול מטעני חבלה שנמצאו ברכב סמוך.

ההיקף הטרגי של האירוע הודגש על ידי העובדה שאחד הנרצחים הוא אזרח ישראלי. ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניז, זכה לציטוט נרחב לאחר שתיאר את המתקפה כ"מעשה רשע, אנטישמיות וטרור שפגע בלב האומה שלנו", והדגיש כי "מתקפה על אוסטרלים יהודים היא מתקפה על כל אוסטרלי".

במקביל, רשתות אירופאיות כמו BFMTV הצרפתית, הדגישו בכותרתן את סיפורי הגבורה האזרחית, וסיקרו "תמונות מרשימות של עובר אורח שפרק את הנשק מאחד התוקפים".

ההתייחסות הבינלאומית המיידית והאחידה בכותרות הראשיות מעידה על ההלם העמוק שחווה הקהילה הגלובלית לנוכח הירי הממוקד נגד חגיגה יהודית, אירוע המגיע לאחר גל של תקריות אנטישמיות שפקדו את המדינה בשנה האחרונה.