הרשויות באוסטרליה עדכנו הערב (ראשון) כי מספר הנרצחים במתקפת הטרור האנטישמית בחוף בונדיי ביץ' שבאוסטרליה עלה ל-15, וכי בין הנרצחים גם ילדה בת 10. הנרצח המבוגר ביותר בטבח הוא בן 87. 40 פצועים אושפזו בבית החולים כשמצבם של 5 מהם קשה.

לפי החשד שני המחבלים הם אב ובנו. משטרת סידני הודיעה כי הבן, נאוויד אכרם (24) מאושפז בבית החולים במצב יציב. האב בן ה-50 חוסל, אך שמו טרם פורסם.

במקביל, מפקדת משטרת ניו סאות׳ ווילס הודיעה כי הם פשטו על בתיהם של המחבלים. על פי הדיווחים, לאב היו 6 רישיונות לנשיאת כלי נשק, ו-6 כלי נשק נמצאו בזירה. המשטרה גם איתרה שני מטעני חבלה שהוגדרו "בסיסיים" בביתו של אחד מהמחבלים. מפכ"ל המשטרה בטריטוריית ניו סאות' וויילס עדכן כי המטענים לא הופעלו.

ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי עדכן הערב כי אין חשד שמחבל שלישי היה מעורב במתקפה, כפי שנבדק מוקדם יותר.

הוא תיאר את המתקפה כ"מעשה של רשע טהור" שכוון נגד יהודי אוסטרליה. "נקדיש כל משאב אפשרי שנדרש כדי להגיב למתקפה הזו", הבטיח, בצל החשש של הקהילה היהודית שם - וברחבי העולם - ממתקפות דומות במהלך חג החנוכה. לדבריו, "היום כל האוסטרלים עוטפים את הקהילה היהודית ואומרים שהם עומדים איתה".

עד כה פורסמו שמותיהם של חמישה מבין 15 הנרצחים בפיגוע: שליח חב"ד הרב אלי שלנגר (41) שהיה ממארגני האירוע בחוף בונדיי לרגל חג החנוכה; ניצול השואה אלכס קלייטמן (87) שאשתו העידה כי נרצח כשניסה לגן עליה; ודן אלקיים (27), אזרח יהודי-צרפתי שהיגר לסידני לפני כשנה; הרב יעקב הלוי לויטין, שגם הוא היה שליח חב"ד; ושל ראובן מוריסון, במקור מברית המועצות, חבר בקהילת חב"ד באוסטרליה. לפי הרשויות, עוד 38 נפצעו במסע הירי.