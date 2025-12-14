הרב יעקב הלוי לויטין הי"ד

גל של הלם ותדהמה מכה שוב בקהילה היהודית באוסטרליה, לאחר שפורסם הערב כי בין 15 הנרצחים בטבח הנתעב שאירע בחוף בונדיי בסידני, זוהה קורבן יהודי נוסף, שליח חב"ד, הרב יעקב הלוי לויטין הי"ד.