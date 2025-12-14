כיכר השבת
נִשְׁפַּךְ דָּמָם עָלֶיךָ כַּמַּיִם

הטבח בבונדיי: זוהה קורבן קדוש נוסף, שליח חב"ד הרב יעקב הלוי לויטין הי"ד 

הטרור הפרוע ממשיך לגבות קורבנות יהודים: זוהה הנרצח היהודי הרביעי בפיגוע הירי המחריד בסידני – שליח חב"ד הרב יעקב הלוי לויטין הי"ד |  הקהילה היהודית באוסטרליה מוכה הלם וכאב עמוק עם פרסום שמות הקורבנות מבין הקהילה הקדושה (דיין האמת)

1תגובות
הרב יעקב הלוי לויטין הי"ד

גל של הלם ותדהמה מכה שוב בקהילה היהודית באוסטרליה, לאחר שפורסם הערב כי בין 15 הנרצחים בטבח הנתעב שאירע בחוף בונדיי בסידני, זוהה קורבן יהודי נוסף, שליח חב"ד, הרב יעקב הלוי לויטין הי"ד.

הרב לויטין ז"ל, שהיה שליח מסור וחבר אהוב בקהילה, הותיר אחריו משפחה כואבת וקהילה רחבה ומזועזעת.

עם זיהויו של הרב לויטין, עולה מספר הקורבנות היהודים ב לארבעה, מתוך 15 הנרצחים בטבח כולו. הקהילה היהודית מוצאת את עצמה אבלת ומיואשת מול האלימות חסרת הרסן שפקדה את המקום.

עד כה זוהו הנרצחים היהודים הקדושים: הרב יעקב הלוי לויטין הי"ד, הרב אלי שלנגר הי"ד, אלכס קלייטמן הי"ד ודן אלקיים הי"ד.

הקהילה היהודית בסידני ובכל העולם נושאים תפילות לרפואת הפצועים ולזיהוי הקורבנות הקדושים שנרצחו על קידוש השם.

אֶרֶץ אַל תְּכַסִּי דָמִם

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
השם יקום דמו אויי השם עד מתי ??? גאולהה בבקשהה
ממהה????

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר