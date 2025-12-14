גל של הלם ותדהמה מכה שוב בקהילה היהודית באוסטרליה, לאחר שפורסם הערב כי בין 15 הנרצחים בטבח הנתעב שאירע בחוף בונדיי בסידני, זוהה קורבן יהודי נוסף, שליח חב"ד, הרב יעקב הלוי לויטין הי"ד.
הרב לויטין ז"ל, שהיה שליח מסור וחבר אהוב בקהילה, הותיר אחריו משפחה כואבת וקהילה רחבה ומזועזעת.
עם זיהויו של הרב לויטין, עולה מספר הקורבנות היהודים בפיגוע לארבעה, מתוך 15 הנרצחים בטבח כולו. הקהילה היהודית מוצאת את עצמה אבלת ומיואשת מול האלימות חסרת הרסן שפקדה את המקום.
עד כה זוהו הנרצחים היהודים הקדושים: הרב יעקב הלוי לויטין הי"ד, הרב אלי שלנגר הי"ד, אלכס קלייטמן הי"ד ודן אלקיים הי"ד.
הקהילה היהודית בסידני ובכל העולם נושאים תפילות לרפואת הפצועים ולזיהוי הקורבנות הקדושים שנרצחו על קידוש השם.
0 תגובות