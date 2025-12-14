כיכר השבת
לאחר הפיגוע המזעזע: אזהרת מסע לישראלים בחו"ל | אלו המלצות המל"ל

לאחר הפיגוע המחריד שהתרחש באוסטרליה, המטה לביטחון לאומי מחדד את המלצות הזהירות לישראלים השוהים בחו"ל | במטה הזהירו כי ניסיון העבר מלמד שיש חשש מתופעות של 'חקיינות' מצד תומכי טרור, אשר עשויים לפעול בהשראת האירוע (צבא ובטחון)

זירת הטבח (צילומסך)

לאחר ה המחריד שהתרחש באירוע הדלקת נרות חנוכה בסידני שבאוסטרליה, המטה לביטחון לאומי מחדד את המלצות הזהירות לישראלים השוהים בחו"ל.

"2 מחבלים פתחו באש לעבר משפחות שהגיעו לאירוע חנוכה של הקהילה היהודית, שהתקיים בחוף בונדי בסידני שבאוסטרליה", נאמר בהודעת המטה. "מהירי נהרגו לפחות 15 בני אדם ונפצעו עשרות נוספים".

במטה הסבירו כי ניסיון העבר מלמד שיש חשש מתופעות של 'חקיינות' מצד תומכי טרור, אשר עשויים לפעול בהשראת האירוע.

⁠לאור זאת על הציבור הישראלי השוהה בחו״ל להקפיד על נקיטת אמצעי הזהירות הבאים:

א. מומלץ בתוקף להימנע מהגעה לאירועים המוניים שאינם מאובטחים. בתוך כך, אירועים בבתי כנסת, בתי חב״ד, מסיבות חנוכה וכדומה.

ב. לגלות עירנות סביב אתרים יהודים/ישראלים, ולדווח לכוחות הביטחון במידה וזוהה משהו חריג (אדם חשוד, חפץ חשוד).

