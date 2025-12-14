הסנאטור הדמוקרטי ג’ון פטרמן מפנסילבניה הביע תמיכה בעמדותיו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, והאשים גורמים במפלגתו באימוץ רטוריקה אנטישמית בעקבות פיגוע הטרור האכזרי שבוצע במהלך אירוע הדלקת נר ראשון של חנוכה באוסטרליה.

פטרמן אמר כי הוא מסכים “כמעט עם כל מילה” מדבריו של גרהאם, שהזהיר מוקדם יותר מפני חיזוק חמאס באמצעות צעדים לקראת הקמת מדינה פלסטינית. לדבריו של פטרמן, מדובר ב“בגידה מוחלטת בישראל ובקהילה היהודית ברחבי העולם”.

פטרמן הוסיף כי מדינות מערביות, בהן צרפת ואוסטרליה, קוראות לפתרון שתי המדינות בזמן שחמאס מסרב להתפרק מנשקו וממשיך לנסות לפגוע ביהודים. לדבריו, קשה לו להבין מדוע מישהו תומך בכך בעת הזו.

הסנאטור הדמוקרטי הדגיש כי מדינות כמו אוסטרליה, צרפת, בריטניה וקנדה הכירו מוקדם יותר השנה במדינה פלסטינית, צעד שגרהאם גינה בחריפות וטען כי הוא מתגמל רצח יהודים.

פטרמן, המגדיר את עצמו כ'תומך בלתי מתנצל' בישראל, ביקר גם את מפלגתו על מה שכינה אימוץ גובר של רטוריקה עוינת ואנטי־ישראלית, שלדבריו הופכת ליותר ויותר חלק ממצע המפלגה הדמוקרטית. הוא הביע תסכול מכך שחלקים במפלגתו נמנעים או מסיטים את הדיון מגינוי חד־משמעי של מעשי טרור קשים כמו זה שבוצע באוסטרליה.

לדבריו, העלייה באנטישמיות בארצות הברית נובעת במידה רבה מהרשתות החברתיות. הוא טען כי צעירים רבים במדינה הפנו עורף לחלוטין לישראל, וכי הזירה הדיגיטלית הפכה לקרקע פורייה להתפשטות אנטישמיות.

נציין כי כמה מחוקקים דמוקרטים גינו את הפיגוע האכזרי, בהם מנהיג הדמוקרטים בסנאט צ’אק שומר ומנהיג הדמוקרטים בבית הנבחרים האקים ג’פריס.