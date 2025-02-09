הסנאטור הדמוקרטי מפנסילבניה, ג'ון פטרמן, שוחרר מבית החולים לאחר שנפגע בפניו כתוצאה מהתקף לבבי פתאומי | פטרמן, הנחשב לאחד מידידי ישראל הבולטים במפלגה הדמוקרטית, התבדח על הפציעה והודה לצוות הרפואי שהביא להחלמתו המלאה (חדשות בעולם)
שמעתם על הסנאטור הדמוקרטי הססגוני ג'ון פטרמן, שבולט בתמיכתו בישראל ומעורר סערות במפלגתו? |
מי הוא העוף המוזר
בשורות המפלגה הדמוקרטית שתומך בתוכנית טראמפ לעזה ועונד צמיד עליו
חרוט "כולנו
עדיין שם 7.10"?
(בעולם)
הסנאטור הדמוקרטי ג'ון פטרמן מוטרד בימים האחרונים על ידי גורמי שמאל פרוגרסיביים שמפגינים כנגדו ומנסים להפעיל עליו לחץ שיקרא להפסקת אש, לתגובה הזאת הם לא ציפו | במקביל החליט הסנאטור לכסות את קירות לשכתו בתמונות החטופים (בעולם)