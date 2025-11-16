הסנאטור ג'ון פטרמן אושפז בבית חולים בפיטסבורג לאחר שנפל על פניו מחוץ לביתו ביום חמישי האחרון. דובר מטעם הסנאטור מסר כי הנפילה התרחשה בשעות הבוקר המוקדמות, ונגרמה כתוצאה מפרפור חדרים שהותיר אותו חש ברע וסובל מסחרחורת. בעקבות הנפילה, ספג פטרמן פגיעות קלות בפנים.

לאחר טיפול רפואי, פטרמן, בן 56, שוחרר לביתו והוא נמצא כעת עם אשתו ג'יזל פטרמן והילדים. משרדו עדכן כי הוא עבר 20 תפרים בפניו וכי מתאושש נפלא.

פטרמן, הידוע בהומור עצמי, מסר בהצהרה רשמית: "אם חשבתם שהפנים שלי נראו רע קודם, חכו שתראו אותן עכשיו!". הוא הביע תודה עמוקה על הטיפול הרפואי המדהים שהחזיר אותו לעצמו, והביע הכרת תודה לצוותי ה-EMT, הרופאים והאחיות שטיפלו בו.

פטרמן (המתנשא לגובה של 2.03 מטר וסגנון הייחודי) בולט בפוליטיקה האמריקנית בשל תמיכתו הבלתי מתפשרת בישראל. מאז מתקפת ה-7 באוקטובר, הוא הפך לאחד הקולות הפרו-ישראליים הבולטים ביותר במפלגה הדמוקרטית, עמדה שגררה חיכוכים וביקורת מחבריו למפלגה.

אב טבע כאשר להציל את בתו: החיפוש נמשך ישראל גראדווהל | 10:38

הסנאטור עונד בגאווה צמיד ממסיבת הנובה, עליו חרוט "כולנו עדיין שם 7.10", והביע תמיכה בלתי מסויגת בפעולותיה של ישראל. הוא התנגד להשהיית משלוחי הנשק האמריקאיים על ידי ממשל ביידן, ואף נפגש עם ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון כדי להדגיש את מחויבותו הבלתי מתפשרת.

כאשר התעמת עם פעילים פרו-פלסטינים שביקרו בלשכתו, הוא יצא אליהם אוחז בדגל ישראל והצהיר באופן חד משמעי: "אני תומך בישראל, לא תוכלו לשנות את דעתי". תמיכתו זו אף הובילה לכך שישיבה יוניברסיטי העניקה לו את מדליון הנשיאות למנהיגות גלובלית.