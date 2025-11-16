אפקט זוהראן ממדאני? כתובת נאצה מכוערת ומתסיסה נגד יהודים רוססה בליל השבת האחרונה על מדרכה בשדרת 'אטלנטיק' המרכזית ברובע ברוקלין.

לפי הדיווח בדף הרשת החברתית StopAntisemitism, רוססו בספריי שחור המילים F*** JEWS. אחרי גילוי הגרפיטי עמלו עובדים מטעם העירייה לנקות אותו במשך שעות ארוכות עד שעות הבוקר.

לינקולן רסטלר, אחד מחברי מועצת העיר ניו יורק היהודים, הגיב לתקרית בחשבונו ברשת X וכתב כי "תקריות אנטישמיות הן רוב פשעי השנאה בניו יורק. כל תושבי ניו יורק – כולל יהודים – חייבים להרגיש בטוחים".

האירוע מתרחש כשבועיים אחרי בחירות לראשות העיר של זוהראן ממדאני, המועמד האנטי ישראלי, בעל עבר של התבטאויות קשות כנגד ישראל. רבים בקהילות היהודיות רואים בו אף אנטישמי ומביעים חשש כי בצל בחירתו, כולל גם לאור הבטחותיו לדלל את המשטרה בעיר, יתגברו התקריות נגד יהודים.

לפני כשבועיים, שעות לאחר ניצחונו של ממדאני, רוססו בסמוך לבניין ישיבת 'מגן דוד' בברוקלין צלבי קרס אנטישמים. הגרפיטי התגלה בשעת בוקר על ידי עוברי אורח.

המשטרה המקומית פתחה בוקחריה, ומושל המחוז פנחס רינגל מסר, בציוץ ברשת X, כי "לשנאה אין מקום בעיר הזאת וכל אחד צריך לגנות אותה".