הנסיעה השגרתית ברכבת הקלה של סן פרנסיסקו הפכה לרגעים של אימה, כשנהגת הרכבת נרדמה במהלך הנסיעה והקרון דהר במהירות של יותר מ-80 קמ״ש עד שהתנגש ברכב.

מצלמות האבטחה תיעדו את הרגע שבו הנהגת, אישה העובדת ברשות התחבורה העירונית, ישבה רפויה על הכיסא בזמן שהרכבת המלאה בנוסעים נכנסה לעיקול חד במנהרת סנסט שבסמוך לפארק דובוס.

הפנייה הפתאומית גרמה לטלטלה עזה, נוסעים צעקו בבהלה ורבים הוטחו לרצפה. אחת הנוסעות נשמעה צורחת “אני רוצה לרדת!”, ואחרת צעקה “א-לוהים אדירים!”.

בעוד הקרון ממשיך להאיץ, הנהגת התעוררה לפתע וניסתה לבלום את הרכבת, שהאטה בהדרגה עד לעצירה מוחלטת.

כשהבינה מה קרה, היא קמה ממקומה וניסתה להרגיע את הנוסעים: “אני מצטערת, תירגעו. לא קרה כלום. תירגעו, תירגעו”. אחת הנוסעות נפגעה ופונתה לטיפול רפואי לאחר שאובחנה עם זעזוע מוח.

החקירה העלתה כי לא נמצאו ליקויים טכניים בקרון או במסילה, והאירוע נגרם כתוצאה מעייפות הנהגת.

על פי הודעת רשות התחבורה, הרכבת “חוותה סדרת תנועות חדות ובלתי צפויות תוך כדי נסיעה בעיקול במהירות מופרזת של כ-50 מייל לשעה”.

הנהגת הושעתה באופן מיידי מהנהיגה, והרשות פתחה בהליך משמעתי נגדה. מנהלת התחבורה העירונית, ג׳ולי קירשבאום, אמרה כי מדובר במקרה “בלתי מתקבל על הדעת”.

לדבריה, “אנו מבינים עד כמה החוויה הזו הייתה מפחידה עבור הנוסעים ולוקחים זאת ברצינות רבה. הבטיחות היא בראש סדר העדיפויות שלנו, ואנחנו מחויבים לוודא שמקרים כאלה לא יישנו”.

מבדיקה פנימית עולה כי הרכבת הייתה עמוסה בנוסעים באותו בוקר של 4 בספטמבר, כשעברה את העיקול שבדרך כלל מתבצע במהירות נמוכה בהרבה.

למרות שלא נגרם נזק לרכוש ולא היו נפגעים חמורים, האירוע עורר ביקורת ציבורית חריפה על התנהלות הנהגת ועל הפיקוח של רשות התחבורה על עובדיה.

צילומי הווידאו מהתאונה, ששודרו בערוץ המקומי KRON4, הראו בבירור את הנהגת ישנה בעת הנסיעה, ואת פניהם ההמומים של הנוסעים שנזרקו מצד לצד.

דקות לאחר מכן, כשהקרון נעצר, נראתה האישה מנסה להרגיע את הציבור בלחישות חוזרות של “רילקס”. רבים מהנוסעים, לעומת זאת, סירבו להירגע ודרשו לעצור את הנסיעה לאלתר.