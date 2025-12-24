תיעוד הזוי: הרופא תקף באלימות שוב ושוב את הפציינט ההמום 

רופא בכיר במרכז הרפואי אינדירה גנדי (IGMC) בשימלה, צפון הודו, הושעה מתפקידו לאחר שתועד מכה שוב ושוב פציינט.

ד"ר ראג'או נארולה, רופא בכיר המשרת בבית החולים, מואשם בתקיפת הפציינט ארג'ון פנוואר, בן 36, באירוע שהתרחש ביום שני.

האירוע התרחש כשפנוואר שאושפז בבית החולים בעקבות קשיי נשימה, שכב על מיטה לאחר ביצוע בדיקות. לדבריו, ד"ר נארולה התחיל לדבר איתו בצורה גסה והשתמש במילה ההינדית "tu" – כינוי שפירושו "אתה", שלעיתים נחשב לא רשמי או לא מכובד כשמשתמשים בו כלפי זרים.

הפציינט טען כי כשהתלונן על ההתנהגות וביקש שיפנו אליו בכבוד התפתח ויכוח, שבמהלכו הרופא החל להכות אותו. צילומים שהוקלטו על ידי מטפל מראים את הרופא מכה את הפציינט מספר פעמים, בזמן שהוא מנסה להגן על עצמו.

הקשר היהודי של אילון מאסק: התמונה מחג הפורים שהסעירה את הרשת דני שפיץ | 15:16

לאחר האירוע הגיש פנוואר תלונה במשטרה על תקיפה פיזית. קרובי משפחתו וחבריו התאספו מחוץ לבית החולים בדרישה למעצר מיידי של הרופא, ואף איימו לארגן שביתה בתוך בית החולים אם לא ינקטו צעדים נגדו.

בסופו של דבר ד"ר נארולה הושעה מתפקידו. מנהל המרכז הרפואי IGMC, ראהול ראו, אישר כי "ד"ר נארולה הושעה עד להודעה חדשה, לאחר שנמצא אשם בחקירה ראשונית".

ד"ר נארולה עצמו הכחיש את ההאשמות. לדבריו, "לא התכוונתי לתקוף את הפציינט. הפציינט התנהג אלי בצורה גסה קודם. אני אציג את גרסתי בפני המשטרה".