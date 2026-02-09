המשוריין הרוסי - צילום: רשתות חברתיות המשוריין הרוסי | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:45 המשוריין הרוסי ( צילום: רשתות חברתיות )

בזמן שהקרבות במזרח אירופה נמשכים, הטלוויזיה הממלכתית של רוסיה ניסתה השבוע להרשים את הצופים ב"פלא טכנולוגי" חדש ומבטיח. תחת הלוגו של פלטפורמת הסטרימינג הממשלתית "Smotrim" (אנחנו צופים), ובדיווח שהגיע היישר ממחוז זפורוז'יה הכבוש, הוצג כלי רכב משונה למראה שהיה אמור להוות את התשובה המוחצת לאיום הרחפנים האוקראיני.

למבט ראשון, מדובר במכונה מוזרה למדי. אין לה תא מטען, אין לה מקלע, ואפילו השריון שלה אינו סטנדרטי. במקום זאת, המכונה מצוידת בצירים מסתובבים שעליהם מותקנים כבלי פלדה הנראים כמו מעין "מאוורר עם חבלים". המטרה המוצהרת של ה"המצאה", שזכתה לכינוי "טנק מכסחת הדשא", היא להשתמש בכבלים המסתובבים במהירות כדי לחבוט ברחפני FPV מתאבדים, להפיל אותם או להסיט אותם ממסלולם לפני שיפגעו בכוחות. מדובר בדגם ניסיוני, בלתי מאויש, המצטרף לסדרת הניסויים של הצבא הרוסי הכוללת "טנקי צב", "קיפודים" ו"שושן צחור" – כולם ניסיונות יצירתיים, ולעיתים נואשים, להתמודד עם איום הרחפנים בשדה הקרב.

בעוד שהקריינים ברוסיה ניסו לשדר עוצמה וחדשנות, הצופים ברחבי העולם לא נשארו חייבים, והתגובות ברשתות החברתיות היו רחוקות מלהיות מרשימות. "זה נראה כמו עלילה של סרט גורע רק עם יותר וודקה", לעג אחד הגולשים. בעוד שרבים השוו את הכלי החדש לכלי גינון פשוט: "זה מצוין לעקירת עשבים בגינה".

הביקורת לא נעצרה שם. צופים חדי עין שצפו בסרטון ההדגמה הבחינו כי אפילו בניסוי המבוקר, גושי קרח שנזרקו לעבר המכונה הצליחו לעבור דרך הכבלים המסתובבים מבלי להיפגע. "איזו בדיחה, הם אפילו לא יכולים לכבוש את קייב!", כתב גולש נוסף בתגובה למפגן ה"עוצמה" הרוסי. היו מי שסיכמו את המחזה כמשהו שנלקח מתוכנית קרבות רובוטים זולה, וכינו את הכלי "מגושם, מכוער ומצחיק בטירוף".

נראה כי הניסיון הרוסי להפגין עליונות טכנולוגית בפריים-טיים הסתיים בכישלון הסברתי, כשהנשק שאמור היה להטיל אימה על המערב הפך לוויראלי בעיקר בזכות היותו התקדמות טכנולוגית מוזרה באמת.