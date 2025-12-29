בשמי אוקראינה מזמזמים רחפנים קטלניים וטילים היפר-סוניים חוצים את קו הרקיע, אך על הקרקע מתחוללת נסיגה דרמטית בזמן אל שיטות לחימה שכמעט נשכחו מדפי ההיסטוריה.

תיעודים חדשים ויוצאי דופן חושפים כי כוחות רוסיים החלו לבצע הסתערויות על עמדות אוקראיניות כשהם רכובים על סוסים.

לוחמי חטיבת ההסתערות ה-92 של אוקראינה שיתפו תיעוד וידאו שבו נראה רחפן עוקב אחר חייל רוסי רכוב בשטח פתוח. הפיצוץ שנוצר מהתקיפה גרם לבהלה בקרב הסוסים - אחד מהם הפיל את רוכבו ופתח במנוסה, בעוד גורלו של חייל אחר נותר בערפל.

החזרה לפרשים אינה נובעת מנוסטלגיה, אלא ממציאות אכזרית של שדה קרב הנמצא תחת מעקב מתמיד. השמיים הרוחשים רחפנים הפכו את תנועת המשוריינים הכבדים למלכודת מוות, שכן הם מייצרים "חתימה" גדולה בשטח שקל לזהותה מרחוק.

לכך מתווספת מכת הבוץ העמוק בחזית, שהופכת את תנועת הרכבים והאופנועים לבלתי אפשרית. מפקדים בשטח מדווחים כי הבוץ כה כבד עד שחיילים נאלצים להשקיע שעה שלמה כדי להתקדם קילומטר בודד ברגל. בנסיבות אלו, הסוסים נתפסים כפתרון שקט יותר שמתמודד טוב יותר עם תוואי השטח הבוצי מאשר כלי רכב ממונעים שנוטים להיתקע ולהתקלקל.

השימוש בבעלי חיים הוא עדות למצבם הנואש של המשאבים הרוסיים לאחר אובדן עצום של כלי רכב ב"מתקפות הבשר" החוזרות ונשנות. מעבר לסוסים, נצפו ניסיונות להשתמש בחמורים וגמלים להעברת אספקה, בקורקינטים חשמליים ואפילו בחדירה דרך צינורות תת-קרקעיים שהסתיימו לעיתים בחנק של החיילים.

למרות שהעיתון הרוסי "קומרסנט" דיווח על אימונים רשמיים של יחידות פרשים במחוז הצבאי המרכזי, הכוללים תרגול של שני חיילים הרוכבים על סוס אחד, המומחים מדגישים כי מדובר בסימפטום של חולשה ושחיקה ולא בתחייה אמיתית של חיל הפרשים.